李在明-尹錫悅圍繞「房地產擁有稅-財政政策」發生正面沖突. November. 16, 2021 07:30. by 崔惠?, 柳聖烈 herstory@donga.com,ryu@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明和國民力量黨總統候選人尹錫悅圍繞房地產稅製、與新冠疫情損失相關的財政政策等敏感懸案提出了相反的解決方法，展開了正面對決。兩名候選人通過在與國民生活直接相關的各領域提出不同的政策對策，為得到選民的選擇而展開了激烈的競爭。 李在明15日在臉書上稱：「土地擁有額沒有進入前10%、但因擔心遭受損失而反對基本收入土地稅（國土擁有稅），這是被惡性媒體和腐敗政治勢力玩弄的愚蠢行為。90%的國民收到的將比繳納的多。」李在明為收回房地產不勞而獲，已承諾實施對所有土地所有者征收高於目前水平稅金的「國土擁有稅」。李在明的構想是，與其降低綜合房地產稅等稅金，不如新設國土擁有稅，作為基本收入財源加以利用。李在明方面表示：「通過征收國土擁有稅，包括一套住宅擁有者在內的90%的家庭可以享受基本收入等優惠。」 對此，尹錫悅打出「全面重新討論綜合房地產稅」的牌進行了反擊。尹錫悅的計劃是，首先放寬對一套住宅擁有者的綜合房地產稅，從中長期來看，幹脆免除一套住宅擁有者的綜合房地產稅或合並到財產稅中。在尹錫悅陣營中擔任經濟分科幹事的首爾大學經濟系教授金素英表示：「對於國土擁有稅問題，整體上持否定態度。」 對與新冠疫情損失相關的財政政策的判斷也各不相同。李在明當天在共同民主黨選舉對策委員會會議上，向尹錫悅提出要求說：「不要推遲到明年，現在就對公平向全體國民發放消費券、支援家庭收入的政策進行黨對黨磋商。」尹錫悅在當選總統候選人之後，表示要動用50萬億韓元援助小個體戶的損失，但李在明主張明年初對全體國民進行25萬億韓元規模的支援。 對此，尹錫悅回應道：「文在寅政府，不要再撒錢了，要致力於物價對策。」尹錫悅當天通過臉書批評稱：「文在寅政府一直在通過財政胡亂撒錢。這是撒現金的民粹主義」，「對於平民敏感的商品價格暴漲現象，不得不追究政府的責任。文在寅政府的失政威脅著平民的生活。」

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