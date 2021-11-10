“李健熙美術館”建設用地最終確定爲松岘洞. November. 10, 2021 07:20. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 展示已故三星電子會長李健熙捐贈的文化遺産和美術作品的“李健熙捐贈館”建設用地最終確定爲首爾鍾路區松岘洞。9日，據文化體育觀光部和首爾市透露，位于景福宮和憲法裁判所之間的松岘洞地皮與國立現代美術館首爾館等博物館和美術館較多的仁寺洞相鄰，而且人們很容易來參觀，這一點被選爲優點。與松岘洞地皮展開競爭直至最後一刻的龍山區國立中央博物館地皮，如果要想設立李健熙捐贈館，必須另辟入口，因此被認爲相對來說可達性較低。 面積達3.6642萬平方米規模的松岘洞用地，首爾市正在進行所有權轉移。首爾市爲建立李健熙捐贈館，決定無償提供地皮。文化體育觀光部和首爾市將于10日簽訂有關建立李健熙捐贈館的業務協約。李健熙捐贈館將收集並展示2.3181萬件“李健熙收藏品”。李健熙收藏品目前捐贈給了國立中央博物館和國立現代美術館。 作爲美國大使館職員宿舍的松岘洞地皮，1997年由三星生命購入，但沒有找到合適的用途。2008年大韓航空爲了建造韓屋酒店而買進，但由于該地皮臨近豐文女子高中、德成女子高中，開發無法正常進行，2019年大韓航空決定出售地皮。經過韓國土地住宅公社（LH），首爾市擁有了該地皮。

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