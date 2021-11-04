一位匿名老太太爲獨居老人慷慨解囊1.5億韓元. November. 04, 2021 07:21. by 李清雅記者 clearlee@donga.com. 在年末即將到來之際，一位不願透露姓名的老奶奶爲了幫助孤寡老人等困難的鄰居，捐出了1億多韓元的巨額資金，這一事實遲遲才被公開，令人感動。 上月28日，首爾江南區廳。星期四下午2點左右，一位80多歲的老奶奶來到了區廳福利科。 “我想捐給孤寡老人和其他困難的鄰居們。”“好的，請稍等。” 在爲奶奶帶路的主務官金基燮帶來捐贈所需文件的時候，老奶奶不見了，桌子上只放著白色信封。金主務官打開薄薄的信封一看，裏面足足有1億5225萬367韓元的支票。這是此前江南區接收的個人贊助金中金額最大的。江南區相關人士說：“以前經常會有善心人士往小箱子裏裝滿1000韓元紙幣放在區政府，或者匿名捐贈儲蓄罐，但收到這麽大一筆捐款還是第一次。” 金主務官急忙追著老奶奶出去了。沒過多久，他在區政府前的街道上見到了老奶奶，要求她告知名字，但老奶奶連連擺手說：“如果名字被傳開，我就不捐了。所以請不要再問了。”結果，金主務官只能眼睜睜地看著老奶奶在區廳前的車站上公交車離去。 目前，江南區正在討論根據捐贈者的意願，通過江南福利財團，爲孤寡老人等低收入層使用捐款的方案。江南區廳長鄭順均（音）表示：“因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，很多市民感到很痛苦，但那位奶奶卻做出這樣的善舉，讓人非常感動。將根據捐贈者的崇高意願，用在困難的鄰居身上。” 聽到奶奶捐贈消息的網民們紛紛表示，“聽說奶奶不是坐私家車去的，而是坐公交車去的，可想而知這是多麽珍貴的錢，所以更加感動”、“希望按照奶奶的意願用在弱勢群體身上”、“天使奶奶”等。

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