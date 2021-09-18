“與病毒共存”的十字路口中秋節，見面時間要短，防疫要徹底. September. 18, 2021 07:22. . 截至昨天，單日新增新冠確診人數連續三天達到2000人左右，出現了大擴散的征兆。特別是，隨著包括首爾在內的首都地區接連出現集體感染病例，最近一周內，該地區的日均患者人數達到1361人，創下了新冠疫情暴發以來的最高值。如果中秋節開始大移動，首都地區的流行很有可能會像8月夏季休假時一樣，隨著首都地區居民的回鄉、返京行列擴散到全國。 6日聚會人員標準被放寬後，全國的移動量已經比發生疫情之前增加了近5%。隨著中秋長假前後一周的家庭聚會標準變得寬松，移動量將比2月份的春節長假增加30%以上。據說，從首爾站出發的下行線列車幾乎售罄，高速巴士的預售率也暴漲。雖然在中秋節前提前實現疫苗第一次接種率70%的目標是值得慶幸的事情，但如果因此而放松警惕，反而會產生反作用。 如果按照目前的趨勢發展下去，本月末一天的患者人數將達到4000人，政府試圖通過循序漸進的“與病毒共存”恢復日常生活的計劃將化為泡影。現在是聚在一起而被感染就會成為不孝的時代。沒有接種疫苗的人要克製移動，即使是一劑接種者或完成接種者，家人之間的會面最好也要縮短。乘坐火車或公共汽車時必須戴上口罩，如果在移動過程中出現癥狀，可以到火車站、公共汽車站、休息站等地尋找臨時篩選診所。 節日長假本來就是急診患者暴增的時期。考慮到連新冠疑似患者也湧來的情況，保健當局應該做好應急醫療體系順利運行的準備。隨著從昨天開始以一劑接種者為對象進行剩余疫苗接種，預計完成率為42%的二劑接種也將加快速度。針對中秋節休假後將正式討論的“與病毒共存”，政府在擴充病床和構建在家治療體系方面不應有一絲疏忽。

한국어