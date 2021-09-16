首都圈確診患者創曆史最高值…返鄉路全國擴散的憂慮越來越大. September. 16, 2021 07:28. by 金素敏記者 somin@donga.com. 此次中秋節是新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散後迎來的第三個節日，防疫當局認爲(此次中秋節)是擴散的關鍵時期。有人擔心，就像去年中秋節和今年春節長假之後，家庭聚會引發的集體感染一樣，回鄉之路有可能成爲首都地區流行的全國擴散通道。 新冠病毒確診病例在70天以上，維持在4位數。15日，首都圈和首爾的確診患者分別爲1656人和804人，創下了自統計以來的最高值。這是首爾單日確診患者首次超過700人。中央事故處理本部社會戰略班班長孫永來在當天的新聞發布會上表示：“首都圈處于隨時隨地都有可能被感染的危險狀況。”學校、單位、室內體育設施、唱歌練習場等不分場所，都出現了新的感染病例。 在全體地區社會確診患者中，首都圈的比率又飙升到了80.5%。首都圈比率在第4次流行初期的7月初超過了80%，到8月初下降到了55%。因爲擴散趨勢已經轉移到非首都圈。截至9月，非首都圈再次呈現穩定趨勢，但中秋連休將出現大規模人口移動，因此緊張感正在加劇。今年年初春節長假後，非首都圈確診患者比率比前一周增加8個百分點，春節家庭聚會余波也引發了職場集體感染。 再加上，今年中秋防疫措施也將得到部分緩解。如果包括4名接種完成者在內，17~23日首都圈內也允許8名家庭成員參加家庭聚會。有分析認爲，僅從6日開始的“6人聚會”擴大就對首都圈的擴散趨勢産生了影響，因此確診患者很有可能進一步增加。防疫當局認爲，在沒有大規模集體感染的情況下，流行規模擴大的背景是最近防疫措施的放寬。 防疫當局希望克制此次中秋會面，減少見面時間。據當天韓國科學技術研究院(KIST)的模擬分析，見面時間越短，感染新冠病毒的危險就越低。假設在同一間房裏每個人沒有戴口罩，聚會時間12小時時感染危險率爲60%，4小時時爲35%。 周期性換氣的重要性也再次得到了確認。12小時見面時感染危險情況爲，幹脆不換氣時78%，30分鍾換氣1次時60%。進行此次研究的KIST博士金燦洙(音譯)囑咐表示：“通過計算可以確認，如果減少換氣次數或增加見面時間，感染新冠病毒的危險會大大增加”，“如果換氣困難，最好戴上口罩。”

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