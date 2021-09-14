朝鮮此次試射遠程巡航導彈，韓國袖手旁觀表示正在“關註”. September. 14, 2021 07:53. . 朝鮮表示，11日和12日成功試射了新開發的新型遠程巡航導彈。朝鮮中央通訊社昨天報道說：“發射的導彈沿著設定在朝鮮領土和領海上空的橢圓和8型飛行軌道飛行7580秒（126分鐘），命中了1500公裏以外的目標。”韓國軍方和青瓦臺只表示：“正在韓美合作下進行分析，”“正在密切關註。” 朝鮮發射巡航導彈，是今年以來第三次將武器開發領域從此前主要致力的彈道導彈中心擴大到巡航導彈，實現遠程化、高度化。朝鮮展示了從彈道導彈開發到遠程到短程，甚至可以不規則機動的導彈等多種能力。這樣的朝鮮此次開發出了可以通過低高度飛行避開防空網進行精密打擊的巡航導彈，而且射程也達到了日本。 這是朝鮮自3月25日發射短程彈道導彈後，時隔6個月再次進行導彈試驗。此次巡航導彈與彈道導彈不同，不是聯合國的對朝製裁對象。在韓美日三國朝核首席代表磋商、中國外交部長王毅訪韓之際，朝鮮試圖通過低強度挑釁來試探反應。巡航導彈是載有炸彈的無人飛機，速度緩慢。但也有可能安裝了雷達難以探測、準確度更高、小型化的核武器。金正恩曾在1月的黨大會上公開表示：“開發了中長距離巡航導彈等尖端核戰術武器。” 朝鮮通過開發各種新武器提高威脅力度，但韓國政府的反應卻非常悠閑。軍方沒有透露事前或事後是否有所發現。朝鮮在1月22日和3月21日發射了短程巡航導彈，但沒有公布。韓美政府也沒有公開這一事實，在媒體報道後也曾評價說這不是嚴重的挑釁，而是“通常的軍事活動”。 但此次朝鮮明示“遠程”並對外公布。美國也發表了印度太平洋司令部層面的警告性聲明。但韓國軍方卻像習慣一樣只說“正在分析”。雖然不是大驚小怪的事情，但沒有一句表示遺憾或憂慮。也沒有去表明我們也有可與之匹敵的巡航導彈，甚至沒有努力消除國民的不安。因此，朝鮮享受著既不是對話也不是對抗而是膠著狀態，肆無忌憚地爭取開發核導彈的時間。

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