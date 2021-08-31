任成宰成首位連續三次出戰PGA王中王戰的韓國球員. August. 31, 2021 07:34. by 姜泓求 windup@donga.com. 任成宰(23歲•CJ大韓通運•照片)將連續3年踏上美國職業高爾夫(PGA)巡回賽賽季最後一場比賽—巡回錦標賽的舞台。 30日，任成宰在美國馬裏蘭州奧因斯米爾斯的洞穴山谷高爾夫俱樂部(Caves Valley Golf Club•標准杆72杆)舉行的聯邦快遞杯季後賽第2場比賽BMW錦標賽最後一輪第4輪比賽上，抓下6個小鳥球，吞下1個柏忌，打出低于標准杆5杆的成績，並以總成績低于標准杆23杆共265杆排在了第3位。 在巡回賽季後賽上創下個人最好成績的任成宰，將以聯邦快遞杯排名第12位，參加只有前30名選手參加的巡回錦標賽。從巡回賽出道賽季的2018~2019賽季開始，他將連續3年出戰巡回錦標賽。任成宰是首位連續3年參加該大賽的韓國選手。此前，“坦克”崔京周曾四次出戰(2007年、2008年、2010年、2011年)，但不是連續記錄。 2018~2019賽季聯邦快遞杯排名並列第19位，2019~2020賽季排名第11位的任成宰將在從下月3日開始在美國佐治亞州亞特蘭大舉行的賽季最後一場比賽上挑戰個人該賽事最高排名。巡回錦標賽將根據排名，以獎勵杆數出發比賽，任成宰以低于標准杆3杆的成績開始。本次大賽並列第12位的李京勳(低于標准杆17杆共271杆)在聯邦快遞杯中排名第31位，並列第29位的金時沅(低于標准杆12杆共276杆)聯邦快遞杯排名第34位，遺憾未能獲得最終入場券。 帕特裏克•坎特利(29歲•美國)獲得了本次BMW錦標賽冠軍。坎特利最終打出低于標准杆27杆共261杆的成績，在與布賴森•迪尚博(28歲•美國)的第6次延長賽中，在18號洞(4杆)成功推入超過5米的小鳥球，爲比賽畫上了句號。獲得本賽季第3個冠軍的坎特利將以聯邦快遞杯排名第一(-10杆出發)的身份參加最後一場比賽。

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