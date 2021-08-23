柳賢振恢複變速球狀態，以“game changer”的姿態回歸. August. 23, 2021 07:30. by 金培中 wanted@donga.com. 此前一度猶豫不決的柳賢振(34歲•多倫多藍鳥隊)恢複了王牌投手的威容，並成功終結了球隊的3連敗。 22日，柳賢振在加拿大多倫多羅傑斯中心舉行的美國職棒大聯盟(MLB)與底特律老虎隊的主場比賽中，7局內取得5個被安打、1個四壞球上壘、5個三振，保持無失分，幫助多倫多隊以3比0贏得了比賽勝利。4日與克利夫蘭隊的比賽(7局失2分)後，時隔3場比賽再次成爲勝利投手的柳賢振與加裏特•科爾(31歲•紐約洋基隊)、克裏斯•巴西特(32歲•奧克蘭運動家隊)一起以12勝的成績登上了美國聯盟(AL)多勝並列第1位。本場過後他的平均責任失分也從3.72降至3.54，排在AL第6位。 這就是柳賢振狀態出色時的樣子。柳賢振運用了最高時速150.5公裏(約93.5英裏)、平均時速146.2公裏的快速球(40個)，並均勻地混合變速球(29個)、卡特球(22個)、曲線球(14個)等，展開了八色鳥的投球。特別是最近被評價爲威力下降的變速球，當天成爲底特律隊的擊球手難以攻克柳賢振的“主要理由”。 在5個三振中，有3個(60%)是通過變速球制造的。在第1局上半局無人出局1壘有人的情況下，面對約納坦•斯霍夫，柳賢振利用變速球首次制造對方三振出局，接著在第5局上半局面對首發擊球手傑默•坎德拉裏奧和在第6局上半局無人出局1壘有人的情況下面對德裏克•希爾時，分別把變速球用作決勝球，讓對方三振出局。 柳賢振引領的11個地滾球中，6個(54.5%)也是通過變速球制造的。距離個人總計500個本壘打還剩1個的底特律隊活著的傳奇人物米格爾•卡布雷拉在第4局上半局在1人出局1人在壘的情況下，面對柳賢振的變速球揮舞球棒，並以雙殺出局打的方式低下了頭。 包括變速球在內的柳賢振的所有球種都發揮出了威力，因此，多倫多藍鳥隊主教練查理•蒙托約也展現出了信賴柳賢振的樣子。在上一場比賽中，在3比2領先的第7局下半局，柳賢振投出四壞球上壘，招致1人出局1、3壘有人的危機後，柳賢振被降板，引發了“不禮遇王牌”的爭議。當天，在以2比0領先的第7局上半局，在1人出局的情況下，雖然讓卡布雷拉首次四壞球上壘，但蒙托約主教練依然堅持讓他留在場上，柳賢振也以雙殺幹淨利落地處理了後續擊球手阿羅爾德•卡斯特羅。這是當天柳賢振第三次誘導雙殺出局。 賽後柳賢振也露出了難得的微笑。他說：“所有球種都相通，很有力量。特別是今天非常滿意地投了變速球，制造了普通擊球和三振。現在放棄(進軍季後賽)還爲時尚早。還剩下很多比賽。雖然不知道會怎麽樣，但選手們應該做好戰鬥的准備。” 多倫多隊目前以64勝57負的戰績排在AL東部賽區第4位，落後賽區領頭羊坦帕灣隊(76勝48負)10.5場，很難奪得賽區冠軍。但是，通過外卡進軍季後賽還是可以期待一下的。與AL外卡排名第二的奧克蘭隊(70勝54負)相差4.5場。蒙托約主教練也表示：“今天的比賽很重要。球隊一定要贏，柳賢振發揮了作用。”

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