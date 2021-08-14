能信賴的唯有熱刺隊“曼城殺手”孫興慜的腳尖. August. 14, 2021 07:07. by 李元洪 bluesky@donga.com. 在困難中也能迎來最好的賽季嗎？ 正在成爲英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊的核心領軍人物的孫興慜(29歲•照片)有望在16日中午12時30分舉行的與曼城隊的2021 ~ 2022賽季英超首場比賽中首發出場。 在到上個賽季爲止一直作爲熱刺隊的主攻手活躍在熱刺隊的哈裏•凱恩(28歲)的轉會談判尚未結束的情況下，熱刺隊的進攻重心將集中在孫興慜身上。凱恩沒有參加球隊的訓練和季前賽。凱恩的轉會截止期限是31日，目前還不明朗。 包括首場比賽在內，熱刺隊初期的期待集中在孫興慜身上。孫興慜在季前賽4場比賽中攻入3球，助攻4次，表現非常活躍。托特納姆熱刺隊新任主教練努諾•伊斯皮裏圖•桑托在沒有凱恩的情況下進行的季前賽上，讓孫興慜出任單前鋒。作爲重視防守後反擊的桑托主教練，在反擊時，可以最大限度地利用孫興慜在最前方的速度。因此，如果凱恩轉會，熱刺隊的主攻將由孫興慜擔任。孫興慜包括上賽季聯賽17粒進球和10次助攻在內，共貢獻22球和17次助攻，創下了“職業生涯新高”。隨著他在隊內攻擊性角色比重的提高，可以期待超越上賽季的表現。 英國媒體《BBC》評價稱，曼城隊是奪冠頭號熱門，托特納姆熱刺隊僅排在奪冠熱門第6位。雖然在戰鬥力上曼城占據優勢，但孫興慜在對陣曼城隊的13比賽中攻入6球，被稱爲“曼城殺手”。對于16日的比賽，EPL官網等預測稱，“孫興慜可能會給曼城隊制造麻煩。”孫興慜在開幕前夕通過球隊官網表示，“我每天都在爲每個賽季的發展而集中精力和努力。”

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