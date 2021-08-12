德爾塔變異毒株發威，全球單日新確診人數達63萬人. August. 12, 2021 07:22. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 新冠疫苗接種率較高的國家，也因最近傳播力較高的德爾塔毒株的流行，顯示出今年2月以來最嚴重的新冠擴散趨勢。10日，全球單日新增確診病例（一周平均）為637015例，這比今年4月29日（828264例）的高峰上升了約77%。 根據國際統計網站“世界實時統計”，當地時間10日，美國單日新確診病例（一周平均）為116649名，是今年2月7日以後6個月以來的最高值。美國政府在迎來獨立紀念日（7月4日）之際宣布“防疫勝利”時約有1.5萬人，但短短一個月時間增加了近8倍。日均死亡人數（一周平均）為535人，是上月初（約250人）的兩倍。美國有線電視新聞網報道：“美國不斷重復著大流行的擴散、穩定和再次擴散。”美國有58%的人口接種了1劑以上疫苗。 62%的人口接種了疫苗的以色列也一樣。僅9日就有近6000名新確診患者，一周平均單日確診患者在10日達到3967名，是今年2月28日以後的最高值。每天的死亡人數（每周平均）從上個月的0至2人增至本月10日的11人。以色列當局正在討論采取封鎖等強力的防疫製度。 在中國，有癥狀的社區確診患者9日共有108例，自今年1月以後時隔約7個月再次超過100人。中國共產黨對最近疫情擴散的始發點——南京祿口國際機場負責高層官員進行監察等，向公職人員追究防疫失敗的責任。

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