曾住單間房的Kakao創始人金範洙登頂韓國首富榜. July. 31, 2021 07:44. by 全南赫記者、郭道榮記者 forward@donga.com,now@donga.com. 據美國彭博社29日(當地時間)報道，Kakao公司創始人兼董事會主席金範洙(55歲•照片)成爲韓國首富。 據彭博社最新公布的“彭博億萬富翁指數(BBI)”顯示，金議長擁有135億美元(約15.5萬億韓元)淨資産，超過擁有123億美元淨資産的三星電子副會長李在镕，登上韓國富豪榜首位。 據金融監督院透露，金議長是Kakao的最大股東，持有公司14.12%(約9.2254萬億韓元)的股份。此外，金議長還持有Kakao第二大股東(11.22%)KCUBE控股100%的股份。李副會長則持有三星電子(0.7%)、三星物産(17.33%)、三星生命(0.06%)等公司的股份。 金議長股份評價額因Kakao股價的暴漲而大幅上升。今年以來，Kakao股價上漲了91%，財産規模增加了60億美元以上。Kakao攻擊性地增加了移動、遊戲、購物等事業領域，因Kakao Games上市等子公司的企業價值提高，股價也隨之上漲。 彭博社注意到，幼年時代一家8口人擠在單間裏的金議長白手起家，成爲韓國首富。金議長今年年初表示，將把一半以上的財産捐贈給慈善機構，用于解決社會問題，並于上月成立了非營利財團“BrianImpact”。

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