慘吞八柏忌，安秉勛選手在17號洞遭遇噩夢. March. 13, 2021 07:15. by 姜泓求 windup@donga.com. 對於安秉勛(30歲•CJ大韓通運)來說，這是噩夢般的壹天。 被譽為美國職業高爾夫(PGA)巡回賽“第五大滿貫賽事”的球員錦標賽第壹天，僅在“魔鬼17號洞(3桿)”安秉勛就四次將球擊入水中，最終用了11桿才艱難地結束該洞。 12日，安秉勛在美國佛羅裏達州蓬特韋德拉海灘TPC鋸齒草球場(72桿)舉行的第1輪17號洞就慘吞八柏忌(高於標準桿8桿)，以中間合計超過標準桿11桿的成績並列排在第150位。記分卡成績比安秉勛更糟糕的只有亨利克•斯滕森(高於標準桿13桿)壹人。 安秉勛在16號洞(5桿)抓下小鳥球，取得高於標準桿1桿的成績，表現還不錯，但在17號洞卻引發了大慘案。當天設置為143碼的該球洞是水環繞果嶺的“島果嶺”。雖然全長不長，但如果樹林裏刮起強風，就很難選擇球桿，是出了名的非常難纏的球洞。不僅是比賽期間，包括普通來場客輪在內，每年約有12萬個球落入湖中，為了撿球，每年都要動員4次潛水。 安秉勛的開球沒有打到果嶺就落水了。此後，他也開始陷入沼澤。在被罰1桿後，他轉到了落球區。第3、第5桿打到果嶺後彈起來“入水”。雖然第7桿似乎已穩穩地落在果嶺上，但往回滾之後再次落水。他直到第9桿才把球送上果嶺，但推桿又滑過洞口。用了兩次推桿才結束本洞，他的記分卡上印上了“11”。這是該比賽17號洞歷史上第二糟糕的記分卡成績。最糟糕的紀錄是2005年鮑勃•特威(美國)在第3輪比賽中4次將球擊入水中後，在3次推桿後打出的12桿。 1輪比賽結束後，安秉勛在自己的推特上寫道：“每個人都會遭遇特別糟糕的壹天，我們必須學會克服這些東西的方法。但在17號洞開球非常可怕。”在播放自己的17號洞視頻的高爾夫頻道的“請標記壹下17號洞可能打出11桿的朋友”的帖子下，他用自己的名字做了標簽。 當天，在美僑胞羅相昱在17號洞也3次將球擊入水中，並打出了高於標準桿5桿的成績，這壹天共有35個球落入水中。這是繼2007年第1輪(50個)之後歷史第二多的。羅相昱以腰痛等理由退出了本次比賽。 當然，對某些人來說，這也會成為令人著迷的耀眼的球洞。在2019年的該比賽上，包括萊恩•摩爾(美國)在內，共有9名高爾夫選手嘗到了壹桿進洞的喜悅。在1997年第4輪比賽上打出壹桿進洞的弗雷德•卡波斯(美國)在2年後的1999年第1輪比賽中，發球落入水中後，被罰1桿，在發球區壹桿將球灌入洞內，創下了又稱“障礙區標準桿”的紀錄。 2008年該大賽的冠軍得主塞爾吉奧加西亞(41歲•西班牙)本輪射下2個老鷹球，以低於標準桿7桿共65桿的成績單獨排在首位。加西亞在17號洞打出了平標準桿的成績。

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