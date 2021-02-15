特朗普在彈劾案被否決後即稱“將啟動愛國運動”，示意將重新參與政治. February. 15, 2021 07:32. by 兪載東 jarrett@donga.com. 有關美國前總統特朗普煽動內亂嫌疑的彈劾案13日在美國國會參議院被否決。1月6日特朗普的支持者發動了史無前例的沖擊國會大廈事件，同月13日，國會眾議院通過了上訴彈劾案，但最終仍被判無罪。特朗普表示，“這是歷史上最大的獵巫。讓美國偉大起來的愛國運動已經開始”，表明了要重新政治活動的意願。 在13日進行的彈劾案表決中，參議院以57票有罪、43票無罪宣判無罪。要宣布特朗普有罪，必須得到參議院全部100個席位中占三分之二的67個席位。由於執政的民主黨和在野的共和黨各擁有50個席位，所以至少應該有17名共和黨議員贊成，但當天只有米特·羅姆尼、蘇珊·柯林斯、莉莎·麥卡斯基等以“反特朗普”傾向著稱的7人贊成。 由此，特朗普兩次被眾議院表決通過彈劾案，但在參議院兩次均被判無罪。此前，他曾為了贏得2020年的總統選舉，因涉嫌勾結外部勢力，向烏克蘭施壓調查拜登父子的腐敗行為。雖然眾議院2019年12月通過了彈劾案，但2020年2月參議院否決了彈劾案。 特朗普在彈劾案被否決後發表聲明表示歡迎稱：“在接下來的幾個月裏，我將同各位分享很多。期待繼續我們驚人的旅程。”很多人預測，卸任後也得到保守選民高度支持的特朗普將會創建新黨、再次挑戰總統寶座。最近政治媒體《國會山》以共和黨選民為對象進行的調查中，64%的應答者回答說：“如果他創建新黨，會予以支持。” 但是，檢察機關的調查和各種民事、刑事訴訟等將會對他的行動帶來相當大的負擔。去年總統選舉的最大激戰地佐治亞州的檢察機關正在調查特朗普打電話給州國務卿布拉德·拉芬斯伯格、施壓要求推翻選舉結果的嫌疑。特朗普的故鄉紐約州的檢察機關也在調查特朗普家族企業的欺詐及逃稅嫌疑。 美國總統拜登13日表示，“雖然參議院的表決沒有帶來有罪判決，但（對他提出的）嫌疑沒有爭論的余地”，示意對表決結果不滿意。他表示：“暴力和極端主義沒有立足之地。這也提醒了我們，民主是脆弱的，必須守護它。”民主黨還在研究不讓特朗普參加2024年大選的方案。根據禁止參與暴動及叛亂的公務員就任公職的憲法修正案第14條，如果參眾兩院各獲得過半數的贊成，就可以通過。

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