BLACKPINK新曲登上Billboard排行榜第13位，創下女團最高紀錄. September. 10, 2020 07:38. by 林熙允記者 imi@donga.com. 在12日的Billboard“Hot 100”(單曲排行榜)中，K-Pop繼續保持強勢。 女子偶像團體BLACKPINK憑借新曲《Ice Cream(with Selena Gomez)》登上了排行榜第13位。這是韓國女歌手的最高紀錄。防彈少年團以《Dynamite》連續兩周占據第一位。 《Ice Cream》是與美國流行女歌星賽琳娜•戈麥斯一起演唱而成為話題的歌曲。同樣是當地人氣歌手的愛莉安娜•格蘭德作為作詞家參與了作詞。單曲發行第一周在美國刷榜1830萬次，下載2.3萬次，位居數碼歌曲銷售排行榜第2位。在廣播播放次數排行榜上也位居第32位，十分善戰。MV在公開(8月28日)10天後，在YouTube上的點擊量超過了2億次。BLACKPINK去年推出的《KILL THIS LOVE》(第41位)，今年6月推出的《How You Like That》(第33位)，在美國市場緊跟防彈少年團的步伐，呈現出上升趨勢。 還有以BLACKPINK為主題的紀錄片。所屬公司YG娛樂表示，Netflix將於下月14日公開《BLACKPINK：Light Up the Sky》。YG方面表示：“繼Lady Gaga、碧昂絲、泰勒•斯威夫特之後，這是第四部以女歌手為主題的Netflix原創紀錄片，也是首次拍攝韓國單一歌手(及組合)的作品。” 防彈少年團的《Dynamite》的流媒體和下載量分別比上周減少了49%和31%。但是在廣播播放次數排行榜上上升到了第18位，上升38%，穩居榜首。

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