美國：“壹起對抗中國吧”……要仔細研究參與EPN的原則和實際利益. June. 13, 2020 09:35. . 美國國務院主管經濟的副國務卿奇斯·克拉克11日要求韓國參與與中國對抗的新經濟版圖構想——經濟繁榮網絡（EPN），並表示，如果中國采取報復措施，“美國將盡壹切努力幫助韓國”。他還說：“不是在中國和美國中間作出選擇。雖然選擇對誰都開放，但歸根結底還是信任哪壹方的問題。” 克拉克的發言是要求韓國積極參與其間美國推進的EPN構想和制裁華為等牽制中國的政策。EPN的構想是排除中國，構建由美國主導的新的全球供應鏈（GSC）。如果說美國針對中國“壹帶壹路”勢力範圍擴張的安保戰略是印度太平洋戰略，那麽EPN則是經濟層面上的牽制中國戰略。在這裏，還有韓國作為美國的同盟必須參與的大舉施壓。 美國針對中國式國家資本主義，強調共享民主主義、人權和透明度、保護知識產權等價值的自由主義資本主義國家間聯合的必要性。但問題是，EPN的構想看起來還不是完全成熟的水果。除了中國之外，沒有具體說明會形成具有何種約束力的形態，合作內容又是什麽。只是突顯了美國要將已經成為“世界工廠”的中國排除在外的戰略判斷。 對於中國對參加國進行報復的擔憂，美國表示“將盡力提供幫助”。如果美國出面的話，韓國也可以充分對抗中國報復，並獲得相應的補償。但是參與EPN不僅是中國報復造成的直接損失，也是要求整個產業結構變化的事項。特別是對於韓國來說，中國報復“薩德”系統當時美國扮演第三者的態度，仍然是壹個痛苦的記憶。 正如美國所提出的那樣，作為同盟國的韓國沒有理由缺席共享自由和民主價值的國家連帶。也可以讓EPN成為目前對中國依存度較高的出口和生產多元化的機會。但是，作為韓國的最大貿易國和世界最大市場，完全背離是不可能的，美國也不會要求那樣做。要在廣泛征求泛政府乃至產業界意見的同時，認真考慮參與的原則、水平、實際利益和國際動向，做好充分準備。

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