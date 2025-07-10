“请期待比偶像音乐更自由的专属乐队之声”

“在偶像团体时期，有团队所追求的音乐方向。但开始个人活动后，我想找到属于自己的音乐认同感。”九人男子团体“PENTAGON”的主唱郑宇硕（27岁）近期以个人歌手身份重新站在了起跑线上。这位曾因修长外貌被粉丝称为“巨人忙内”的他，如今为了以真诚的个人声音站上舞台而奋力拼搏。3日在首尔麻浦区CJ Azit剧院见到郑宇硕时，他表示：“无论我做什么，人们都会觉得像第一次听到一样新鲜，所以我决定‘做自己想做的’。”他个人推出的音乐以摇滚和乐队之声为核心，旋律轻快悦耳，歌词抒情动人。据悉，他从去年年中就开始组建乐队，共同进行演出和录音。“乐队音乐无论心情如何时听，都能感受到不同的魅力。也能清晰地感受到乐器本身独特的色彩。偶像时期的音乐有明确的‘起承转合’，而乐队音乐则更自由。”郑宇硕作为偶像曾登上过大舞台并拥有庞大的粉丝群。但作为个人歌手，目前仍如同“一张白纸”。当被问及偶像与个人的差异时，他笑道：“首先，负责的部分变多了。”起初，独自站上舞台也让他感到非常不自在。因此他反复练习，将连30分钟都难以填满的表演时间延长到了3小时。“我个人标准高，又是完美主义者，所以压力很大。因为真的很讨厌在舞台上出糗。”2016年出道的PENTAGON，因亲手创作出《闪耀吧》等热门歌曲而作为“自制作偶像”受到喜爱。郑宇硕也从出道初期就参与作词作曲，持续创作歌曲。他表示：“在PENTAGON亲自创作歌曲、思考说唱歌词的经验，对个人活动也有很大帮助。”对于他的“故乡”PENTAGON明年将迎来出道10周年，他说：“期待能有和成员们一起度过的时刻。”郑宇硕近期还入选了CJ文化财团的独立音乐人扶持项目“Tune Up”第26期。该项目自2010年开始运营，通过公开招募选拔音乐人，在两年内为其提供两张专辑的制作费（最高2500万韩元）及符合成长阶段的演出制作等支持。今年评审共有791组报名，郑宇硕与公园、金承周、Milena、宋素熙、五月五日等6组以131比1的竞争率脱颖而出。郑宇硕表示：“我认为‘Tune Up’能帮我找到音乐认同感，并给予我用音乐获得认可的机会。”那么，对如今开始独自前行的郑宇硕来说，作为音乐人怀抱的课题是什么呢？他的回答是“进化”。实际上，聆听他今年5月发行的迷你专辑《Ender To Ander》的主打歌《直线》，其中苦心展现自我成长的段落清晰可见。“现在喜欢我音乐的人，看到的是我的最低点。我的意思是，未来我会更进一步，请大家拭目以待。”史智媛记者 4g1@donga.com