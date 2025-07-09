美国得克萨斯州洪水已造成104人死亡……“因为气象人力减少”成为政治焦点

始于4日的美国得克萨斯州暴雨及洪水至7日已造成至少104人死亡，此次事态正在演变成执政党共和党和在野党民主党的政治攻防战。民主党表示，“特朗普第二届政府大规模裁减国立气象厅人力，洪水警报没有及时响起，也错过了救助黄金时间”，要求调查真相。共和党和白宫方面针锋相对地表示：“不要把国家悲剧当作政治斗争的工具。”民主党参议院党鞭查克·舒默7日向主管部门商务部转达了要求调查特朗普第二届政府削减国立气象厅相关预算对此次洪灾产生的影响的信函。民主党参议员克里斯·墨菲也批评特朗普总统盲目裁减气象学家等公共部门工作人员，称“准确的天气预报有助于避免灾难”。重视“小政府”和“减税”的特朗普公开表示，重新执政后将对部分气象机构进行民营化。由此，国立气象厅主要事务所的工作岗位分别比之前减少少则20%多则一半。据美联社报道，负责洪涝灾害集中的得州克尔县的国立气象厅事务所中，27个职位中有6个空缺，其中包括在各种灾难时发出警报并与主要公务员合作的管理人员。相反，白宫发言人卡罗琳·莱维特强烈否认缩减气象人力和洪水灾害的关联性。她主张：“这是百年不遇的突发洪水，气象厅做了自己的事情。就洪水指责总统是恶意的谎言，在国家哀悼时期没有任何作用。得州选区共和党参议员泰德·克鲁兹也表示赞同，“（民主党）想把自然灾害的责任推给对方”。据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，此次洪水的死亡者中包括27名在暑假期间参加女生专用基督教夏令营“神秘营”的女孩。得州石油大亨威廉·赫伯特·亨特的曾孙女珍妮（9岁）也在参加该夏令营时遭遇不幸。该夏令营的创始人迪克·伊斯特兰（70岁）也被雨水冲走而死亡。洪水退去后的“神秘营”里装满了死亡女学生的包和随身物品，令人哀悼。由于失踪者较多，预计死亡人数还会增加。仅在“神秘营”就有10名学生和1名带队教师等11人失踪，其他地区也有很多失踪报告。安圭永记者 kyu0@donga.com