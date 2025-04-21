抗议“特朗普法西斯主义”，全美700个地区再次爆发示威. April. 21, 2025 07:44. by 纽约=常驻记者林宇善、华盛顿=常驻记者申镇宇 imsun@donga.com、niceshin@donga.com. “反对国王、特朗普、法西斯！” “独裁滚蛋！” 当地时间19日，美国纽约曼哈顿到处充斥着抨击特朗普总统的口号和呐喊。从曼哈顿布赖恩特公园开始的当天示威至少聚集了数千名市民。他们反复高喊，特朗普的反移民、摇摆不定的关税政策导致金融市场混乱、联邦政府结构调整政策等威胁着民主主义。 市民们拿着亲手制作的标语牌和海报，游行两个小时来到1.8公里外的中央公园。年老的夫妇、十多岁青少年、性少数者等各阶层市民以“我们都是移民”“医疗保险是人权”“停止化石燃料开发”等口号，批评特朗普第二届政府的主要政策。 同一时间，白宫所在的首都华盛顿，同样有数千名民众举行反特朗普示威。他们也在从国会议事堂到林肯纪念馆的国家广场公园里高喊“特朗普回家！”“要点脸吧！”部分示威者举着横幅、星条旗、标语牌等游行到相当于白宫后院的拉法叶广场，谴责特朗普。另一批示威者在副总统万斯的华盛顿官邸前举行示威。 当天的示威始于特朗普第二届政府上台后开始的“50501”运动。意思是“在美国50个州，各举行50次示威，举行一次运动”。该示威活动始于著名网络社区“Reddit”，至少有29万人参加。

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