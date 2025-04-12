6月3日大选必须成为根除“舞弊选举”阴谋论的转折点. April. 12, 2025 07:40. . 6月3日的提前大选在即，舞弊阴谋论正在抬头。部分极右油管博主煽动称，“此次大选也会发生舞弊选举”，全国主要城市悬挂了包含舞弊论者的口号（STOP THE STEAL）的横幅，国会和中央选举管理委员会前正在举行相关示威。此前，宪法法院和大法院对包括前总统尹锡悦在内的提出不正当选举疑惑的各种主张作出了“不实”的一贯判决，但扩大再生产不正当选举阴谋论的动向并没有停止。 事实上，在10万名参观者见证投票和开票、30万名外部人员参与投票和开票的情况下，在先用投票纸分类机第一次分类、再一一检查投票纸的过程中，认为没有任何造假的机会是一种常识。一直以来，不正当选举论者一直主张有造假的投票用纸、黑客攻击电子投票纸分类机、偷换事先投票箱等，但从未得到法院的认可。经确认，不存在歪曲选举结果的投票用纸，投票纸分类机根本不可能被黑客入侵，在移送和保管事先投票箱的过程中也不可能有不正当行为介入。 尽管如此，舞弊选举的是非仍然不断，这是因为所谓的“白菜叶投票纸”或“箩筐投票”争议等不靠谱的选举管理“实相”通过网络无根无据地扩散，使疑惑进一步扩大。应该彻底择出印刷有问题的投票用纸，组成“民官政检验团”，对投票和开票全过程进行监督。如果在事先选举投票箱上安装卫星定位系统，在网上公开移动过程，并公开投票箱保管所的24小时闭路电视视频，将有助于提高事先投票的可信度。 此前，选举管理委员会以自己是宪法独立机关为由，直接进行服务器的保安检查和职务监察，随着保安的部分弱点暴露和招聘不正之风被揭露，确实招来了对整个选举管理的不信任。要培养服务器安保力量，加强防止腐败的外部控制。此次选举是在国论比任何时候都分裂的情况下进行的，人们担心选举结果不服带来的社会后遗症会非常严重。选举管理委员会应彻底管理好，以免给国民带来任何不服的借口，政界人士也应服从选举结果，带头根除亡国的不正当选举阴谋论。

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