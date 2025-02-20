白天反对弹劾，晚上备战提前大选……汝矣岛的“白天反对晚上大选”. February. 20, 2025 07:51. . 虽然国民力量党表面上一直声称“提前大选是禁忌”，强调反对弹劾尹锡悦总统，但随着下个月弹劾案宣判的可能性增大，似乎正在转换成“后弹劾”的提前大选模式。下届候选人正在明目张胆地增加公开活动，该党议员也在增加与他们的接触面。 国民力量党议员们19日邀请雇佣劳动部长金文洙举行的劳动改革讨论会上，超过党全体议员一半的60人出席。金文洙就在5天前还曾表示“完全没有参加大选的想法”，当天对参选提问表示“无话可说”，留下了余地。包括党领导层在内的48名议员参加了首尔市长吴世勋上周举行的修宪讨论会。 前代表韩东勋出版了讲述戒严和弹劾政局的书，预告了重新开始活动。大邱市长洪准杓也向媒体公开表示：“我一直都是大选候选人。”安哲秀议员表示，“正在自行准备B计划”，暗示将参选，刘承旼前议员则表示，“想和朴槿惠前总统消除误会”，开始准备参选。 这与执政党领导层连日来以宪法法院的偏向性为由，议员们大举参加尹总统支持者集会，高喊“反对弹劾”的呼声截然不同。紧急对策委员长权宁世在两周前还表示：“不要像弹劾已定一样助长提前大选的氛围，不要随声附和。”但到目前为止，对宪法法院进行抗议访问或参加反对弹劾集会的议员中，大部分与金文洙、吴世勋讨论会参加者重叠。这也是党内出现“白天连提前大选的‘前’字都不提，晚上则聚在一起大部分都在谈论提前大选”和“白天反对晚上大选”说法的原因。 这暴露出了执政党的两面现实，虽然是看着尹总统强硬支持层的眼色高喊着驳回弹劾，但又不得不备战提前大选的可能性。虽然搞瘫痪国会功能、指示逮捕政治人的证词接连不断，执政党也未能切断与尹总统紧急戒严的关联，拖延时间，结果导致了两难的境地。这种情况下，自然是支持层像沙子一样分散，候选人也未能表现出有意义的支持率。

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