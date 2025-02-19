深夜无人驾驶出租车运营范围扩大到江南区全境. February. 19, 2025 07:50. by 吴承俊记者 ohmygod@donga.com. 从今年下半年（7~12月）开始，深夜无人驾驶（自动行驶）出租车将在首尔江南区全境运行。作为凌晨第一辆车，无人驾驶巴士运行的路线也将从现有的1条增加到4条。 国土交通部18日表示，今年将向首尔、世宗、京畿、忠南、庆北、庆南、济州等7个市道支援26亿韩元的无人驾驶服务运营费。其宗旨是支援各市道在无人驾驶示范运行地区推进的新技术或服务实证。 通过此次预算支援，首尔市将扩大深夜无人驾驶出租车和巴士的运行。去年9月引进的无人驾驶出租车目前只在江南区驿三•大峙•三成洞、瑞草区瑞草洞的部分地区运行。今后，将前往江南区狎鸥亭、清潭、论岘洞。运行车辆数也将从现有的3辆增加到7辆。无人驾驶出租车从平日晚上11点到第二天早上5点运行，费用免费。 首尔市“凌晨同行无人驾驶巴士”目前只在道峰站往返永登浦站的160号路线上运行。从下半年开始，741号、504号、148号路线也将投入无人驾驶巴士。 庆南河东郡年内将引进农村型无人驾驶巴士。考虑到高龄层比率高、行李多的农村特点，公交车配备了行李箱。庆北庆州计划在今年10月亚太经济合作组织（APEC）首脑会议期间运营在主会场和宿舍之间移动的无人驾驶班车。

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