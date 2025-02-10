韩国经济是否像韩国产品一样结实？. February. 10, 2025 07:26. . 不久前，笔者从法国巴黎的出租车司机那里听到了久违的名字。得知记者是韩国人后，他高兴地说：“以前买的‘大宇电脑’，可好用了。”法国人提起26年前崩溃的大宇，既不是三星也不是LG，真是神奇。在好一通讲述电脑回忆后，他感慨大宇集团太轻易地倒闭了，最后还说：“公司还没有产品结实。”连大宇集团的兴亡盛衰都熟知的“道上的经济学家”的话，让人久久难忘。一是因为韩国企业没有产品结实的消息越来越多，二是因为感受到了会不会有人甚至说出“国家不如韩国产品那么结实”的危机感。 欧洲股市有可能成为让“东学蚂蚁”们哭泣的韩国股市预告片。不仅是外国投资者，就连欧洲土生土长的企业也回避欧洲股市。当地时间本月5日，在法国股市总价排名前五的能源大企业道达尔能源宣布将在美国纽约上市。虽然安抚震惊的舆论，说并不是废除在法国股市上市或迁移本国总公司，但谁知道在遥远的未来会怎样。德国化学巨头林德已经干脆离开了法兰克福股市。 道达尔能源的事例浓缩了欧洲低增长的原因。道达尔能源将目光转向纽约是因为欧洲股市本来就没有活力。很多人指出，复杂的上市程序、金融商品限制妨碍了金融市场的增长。政府过度的环境规制也可能起到了一定作用。 欧洲消费者本来就不怎么掏腰包也是个问题。去年第二季度（4月至6月）欧洲的储蓄率为15.7%。在新冠疫情开始蔓延之前的稳定期，储蓄率约为12%。储蓄率的上升可以看作是消费者不安感增大的信号。由于对未来缺乏信心，所以推迟支出和投资，把钱储存在银行里。 欧盟成员国的平均经济增长率今年也会停留在1.5%。欧洲似乎无法摆脱低增长的泥潭。切实感到需要特别对策的欧盟把作业交给了前欧洲中央银行总裁马里奥·德拉吉，要求制定解决方案。以窥探别人答案的心情察看了《马里奥·德拉吉报告》提出的具体解决方法。内容出乎意料地过于明显。加强产业政策、放宽限制、加强资本市场、支持技术创新等。都是在韩国看多听腻了的对策。 从对策方面来看，都是需要长期坚持、不懈努力的事情。笔者认为，无论是韩国政府还是企业，如此明显的对策未能正常实行，是因为急于取得短期成果的风气。 因戒严及弹劾政局而陷入混乱的最近，虽然听起来多少有些空虚，但我们迫切需要实行这种百年大计的力量。在混乱的时局中，这也是更容易错过的部分。这些政策虽然显而易见，但难以实行，如果不抓紧时间，韩国经济史上像大宇集团一样被遗忘的名字可能会更多。

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