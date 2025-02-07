BLACKPINK时隔两年将以完整体回归，将举办世界巡回演唱会. February. 07, 2025 08:04. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 2023年以后集中于个人活动的女子组合“BLACKPINK”（照片）最早将于今年6月以完整体回归。 YG娱乐在6日公开的官方博客预告视频中表示：“BLACKPINK今年将举办世界巡回演唱会。”这是继2022年10月至2023年9月在韩国、美国、欧洲等地举行的世界巡演“BORN PINK”后，时隔2年再次以完整体回归。当时BLACKPINK的演出在世界34个城市（66次）举行，吸引约180万名观众，成为了世界性的话题。 YG方面虽然没有公开具体的日程和场所等，但业界预测最早将从6月开始在韩国和美国等地举行世界巡演。某歌谣界相关人士预测：“BLACKPINK成员金智秀、ROSÉ、JENNIE、LISA各自以个人歌手或演员的身份活跃地展开活动，因此需要细心的协调。”BLACKPINK采取个人活动在各自所属公司，完整体活动在YG进行的“双轨制”方式。 BLACKPINK的个人活动也引起了很大的反响。ROSÉ与布鲁诺•马尔斯一起凭借去年10月推出的单曲《APT.》在Billboard主单曲排行榜“Hot 100”上连续两周位居第三。JENNIE也继去年10月推出的单曲《Mantra》进入Hot 100之后，即将发行首张个人正规专辑《Ruby》。将于7日公开的Coupang Play电视剧《新乌托邦》的女主人公金智秀和出演美国HBO电视剧《白莲花》第三季的LISA也将于本月发行个人专辑。 YG娱乐表示：“今年为了支援BLACKPINK广泛的组合活动，内部准备了单独的项目组织”，“正在快速地准备回归。”

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