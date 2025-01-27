尹锡悦以“涉嫌内乱首领”被拘留起诉. January. 27, 2025 07:14. by 许东俊记者、崔美松记者 hungry@donga.com、cms@donga.com. 韩国检察机关26日对因宣布12月3日紧急戒严而涉嫌内乱首领的尹锡悦总统进行了拘留起诉。随着尹锡悦被移交审判，对尹锡悦的调查在宣布戒严54天后告一段落。尹锡悦成为宪政史上第一个以现任总统身份接受刑事审判的人。 检察厅特别调查本部（本部长朴世铉，首尔高级检察厅检察长）当天表示：“对特别调查本部此前调查的共犯案件证据资料、警方移交的案件调查证据资料等进行了综合审查，认为确实有必要起诉。”不过，检察机关只对没有包括在现任总统不追诉特权范围内的内乱首领嫌疑对尹锡悦起诉，没有涉及滥用职权妨碍行使权利的嫌疑。 在决定起诉之前，检察总长沈雨廷当天上午召开了全国高等检察厅、地方检察厅检察长会议，听取了检察机关指挥部对是否起诉尹锡悦的意见。据悉，在2小时50分钟左右的会议中，对在拘留期限内将尹锡悦移交审判的赞成和反对意见针锋相对。据悉，有人主张“法院不允许延长拘留期限，因此应该在拘留期限内起诉”，也有人主张“尹锡悦出席宪法法院弹劾案审理时，提出了内容与现有调查内容完全相反的主张，因此有必要进行补充调查”。沈雨廷经过6个多小时的深思熟虑，最终决定拘留起诉尹锡悦。 检方在从高级公职人员犯罪调查处（公调处）接手案件后，原计划对尹锡悦进行补充调查。因为尹锡悦在15日被捕后全面拒绝公调处的调查，事实上从公调处收到的是“空白案件”。但随着法院两次均不允许延长拘留期限，检方计划先将尹锡悦移交审判，然后集中维持公诉。 此前，检察机关在23日从公调处接到案件后，立即向首尔中央地方法院申请延长对尹锡悦的拘留期限。法院以“公调处法中没有明确规定检察机关对公调处调查案的补充调查权”为宗旨，不允许延长拘留期限。案件调查组以经过检察机关的补充调查后在大法院被判有罪的前首尔教育监曹喜昖案等为依据，24日再次申请延长拘留期限，但法院再次没有接受。特别调查本部相关人士当天表示：“由于法院两次令人难以接受地决定不允许延长拘留期限，我们连面对面调查被告等最低限度的补充调查都没有进行。” 据悉，尹锡悦计划不久后申请保释。如果保释不被批准，尹锡悦最长要在拘留状态下接受6个月的审判。尹锡悦律师团反对称：“尹锡悦的拘留期限是25日晚12点到期。应停止非法监禁，立即释放！”

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