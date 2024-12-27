居民身份证，现在不用放入钱包，只需智能手机即可识别使用. December. 27, 2024 07:42. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 17岁以上的国民可以在智能手机里装入身份证使用。这是自1968年首次以纸张材质发放以来，时隔56年之后转变为数字方式。 行政安全部26日表示，将从27日开始示范发放移动居民身份证。移动居民身份证是继移动驾驶证、国家报勋登记证、在外国民身份确认证之后第四个追加的移动身份证。 只要是持有现有居民身份证的国民都可以申请。行政安全部决定，首先以世宗市、江原洪川郡、京畿高阳市、庆南居昌郡、大田西区、大邱军威郡、蔚山蔚州郡、全南丽水市、全南灵岩郡等9个地方自治团体为对象，示范发放移动居民身份证。之后将验证系统的稳定性，在明年3月内将发放范围扩大到全国。 居民登记地址为示范发放地区的居民可以访问地区内的居民中心，领取IC居民身份证，在手机上识别或通过QR码（二维码）申请移动居民身份证。IC居民身份证是更换实物居民身份证后发放的。新居民身份证虽然与以往形状相同，但内置IC芯片，可以用智能手机识别。 二维码的发放方式是在邑、面、洞居民中心拍摄为发放移动居民身份证而生成的一次性二维码。二维码发放费用免费，申请后可立即领取移动居民身份证。行政安全部相关人士表示：“移动居民身份证采用了区块链和加密技术，防止个人信息泄露和非法使用等，保障了高水平的安全性。”

한국어