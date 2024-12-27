新生儿连续4个月突破2万，若不想它成为短暂反弹. December. 27, 2024 07:41. . 10月份新生儿为21398名，连续4个月超过2万。同比增加13.4%，增长率创14年来最高纪录。全国17个市道的新生儿无一例外增加，这一点也令人鼓舞。1-10月累计新生儿为19.9999万名，同比增加1.9%，预计今年全年新生儿数将时隔9年恢复增长势头。 统计厅指出，结婚件数从新冠疫情过后的2022年下半年起增加，处于适婚适育期的30岁出头人口增加是新生儿增加的背景。生育的先行指标结婚件数在10月份达到19551件，同比增加22.3%。其中也有二次生育高峰一代子女“生态潮一代”的效果。出生率在1991年至1996年短暂回升时期出生的这一代人，今年28至33岁，进入适婚和适育期，提高了新生儿数。 即使今年的合计生育率有所回升，也很难一下子扭转不足1.3人的超低生育趋势。但随着新生儿数量的增加，发表的调查中人们对结婚和生育的认识正在发生积极变化等，出现了喜人的信号。社会对低出生率政策和财政投入的支持率比任何时候都高。 现在是果断展开低生育政策、争取扭转局面的时期，但在政局混乱的情况下，连低生育高龄社会委员会此前宣布的政策也因缺乏立法、预算支持而漂流。地区消亡、增长潜力减弱、福利制度的不稳定性等，低出生率将给韩国社会带来难以承受的痛苦。必须激发活力，以免错过把出生率提升到正常轨道的机会。

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