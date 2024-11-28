首尔时隔117年的“11月暴雪”……今天最大降雪量达20厘米. November. 28, 2024 07:40. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 27日，首尔时隔117年积雪达17厘米，创下了11月积雪最高纪录。这是自1907年开始进行近代气象观测以来，11月一天中积雪最多的一天。据预报，此次降雪截止到28日，全国最多还将下30厘米以上的雪。 据气象厅27日透露，截止到当天下午3时，以首尔钟路区气象观测所为准，日最深积雪达17.4厘米。日最深积雪是指一天内新积的雪。之前的最高纪录是1966年11月20日的9.5厘米。首尔市冠岳区的积雪一度高达26.7厘米。不仅是首尔，包括京畿道军浦市也下了27.4厘米的积雪，全国都下了暴雪。 首都圈已经发布大雪警报。11月首尔正式发布大雪警报尚属首次。据预报，此次降雪截止到28日，全国最多可多积雪30厘米以上。首尔等首都圈的积雪量预计最多可达20厘米以上。29日，首尔等首都圈和庆尚圈的积雪量也可能新增1厘米左右，忠清圈新增1至3厘米，湖南圈新增1至5厘米等。 据分析，突袭性的暴雪是因为韩半岛周围的海平面温度高。首尔大学环境研究生院教授郑秀钟（音）表示：“海水温度比往年高2度左右，随着北方的冷空气下降，很多水蒸气流入了雪云带。气温急剧下降，营造了适合积雪的环境。”

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