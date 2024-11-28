所有的诞生都是值得庆祝的事情. November. 28, 2024 07:39. . 孩子的诞生一定是一件值得庆贺的事情。扬•斯蒂恩画的《出生庆祝》（1664年•照片）描写了17世纪荷兰中产阶层家庭庆祝孩子诞生的场面。一般来说，焦点是孩子和母亲，但斯蒂恩以孩子的父亲为中心进行了描写。这又是为何呢？ 斯蒂恩是17世纪荷兰的风俗画大师，以描写日常生活的题材画而闻名。乍一看，《出生庆祝》是自豪地抱着婴儿的父亲接受人们祝贺的场面。他的妻子还没有康复，躺在屏幕左后的床上接粥吃。生孩子的房间中除了丈夫以外的男人进入是禁忌，因此家里充满了女性。可能是家人、亲戚和助产士。右边的女人正在做饭，而坐在床头的女人似乎喝多了。正常情况下，孩子的爸爸应该受到祝贺和欢呼，但是看到女人的表情和行动，好像被嘲笑了。画面右侧，身穿红色礼服的女人拿着干瘪的香肠看着画面外的观众。这暗示着阳痿。地上散落着打碎的鸡蛋壳，当时“打鸡蛋”是表现性关系的意思。压轴戏是经过孩子后面逃出房间的年轻男子。除了丈夫的唯一一名男子将两根手指举过孩子的头顶，脸上露出了意味深长的微笑。他的脸是画家的自画像。虽然大家都知道有关孩子亲生父亲的真相，但似乎只有女人的丈夫被蒙在鼓里。 谁的孩子都无所谓。所有的诞生都应当受到祝福。尽管如此，斯蒂恩通过各种象征和暗示，暗示了将焦点放在爸爸而不是生孩子的母亲身上的理由。似乎是劝人们思考一下结婚和家人、夫妻间的信赖和贞节、祝贺的意义、真实和谎言。

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