“新生代”老人登场……“财产不留给子女，将用于我和老伴”. October. 17, 2024 07:40. by 朴成民记者、朴京民记者 min@donga.com、mean@donga.com. 据调查，最近3年间，老人的平均收入和资产大幅增加。相比把财产留给子女，更愿意用于自己和配偶的老人也增多了。有分析认为，随着“婴儿潮”（1955年至1963年出生）一代退休后大举进入老年层，出现了有一定的资产和教育水平、具有不同价值观的“新老年层”。 保健福祉部16日发表的《2023年老年人实态调查》显示，去年老人家庭的年收入平均为3469万韩元，比3年前增加442万韩元（14.6%）；金融资产从3213万韩元增至4912万韩元，增加52.9%；房地产资产从2.6183亿韩元增至3.1817亿韩元，增加21.5%。福祉部相关人士表示：“自2008年开始调查以来，老人收入和资产持续增加。特别是金融及房地产资产增加幅度最近3年最大。” 经济自立度也有所提高。收入中，子女等给予的个人转移收入比重从2008年的30.4%骤减到8%，同期劳动及事业收入所占比重从39%增至53.8%。单人家庭比重为32.8%，增加13个百分点，与子女一起生活的比重为10.3%，减少了9.8个百分点。 新老年层的登场也改变了继承的价值观。回答“将财产用于自己和配偶”的占24.2%，比2020年（17.4%）增加6.8个百分点。相反，“多给长子”的比率从13.3%降至6.5%，减少了一半。福祉部老年人政策局长林乙基（音）分析称：“婴儿潮一代相比财产继承，更倾向于自己使用，同时不给子女带来负担。”

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