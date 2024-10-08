处于劳资纠纷死角地带的乡村敬老院. October. 08, 2024 08:22. . 这是两年前秋天去往瑞典报道养老金改革案例时发生的事情。为了见瑞典养老金领取者，记者来到了距离首都斯德哥尔摩西南方向50公里左右的格内斯塔的老人会馆“PowerHuset”。时隔30多年再次去敬老院。因为小时候父母是双职工，所以小学毕业后经常去敬老院的奶奶那里一直呆到晚上。看到很多老人用民画图或每幅10韩元的Go-Stop消遣。在旁边整天看着奶奶玩花图游戏，年幼的心里多少有些腻烦。 我很好奇被称为老人福利强国的瑞典敬老院有什么不同。虽然头发花白的奶奶们聚在一起是一样的，但手里拿的不是花图章，而是编织针。设施也更加宽敞和现代化。据说，还在敬老院周边运营1公里长的散步项目，每周五为被数字世界隔绝的老年人提供移动设备和计算机教育。 最神奇的是敬老院的运营主体。PowerHuset由瑞典规模最大的老人组织瑞典年金领取者团体（PRO）和瑞典老人协会（SPF）共同运营。PRO是社会民主党派系的非营利组织，SPF则是除社民党以外的联合组织。 年金领取者团体并非只运营敬老院。PRO于1986年成立了旅行社“Grand Tour”，提供符合会员年龄段的旅行项目，还运营成人终身教育设施公民学校（folkhgskola）。甚至还开展彩票事业。 在瑞典，有5个养老金领取者团体起到了这样的作用。在PowerHuset见到的PRO格内斯塔分部代表玛格丽特•贝里达尔（72岁）解释说：“虽然年金领取者团体的政治倾向不同，但我们的目的都是与老年人的孤独作斗争”，“为了安排老人的活动和见面，调解矛盾，提供更好的服务而展开竞争。” 突然想起在瑞典敬老院采访的记忆，是因为今年初伏的7月15日庆北奉化某敬老院发生的“农药咖啡”事件的苦涩余味。将案件调查过程中死亡的80多岁女性A某指定为嫌疑人的警察在上个月30日以“没有公诉权”结束了案件。警方表示，无法断定具体的犯罪动机，但“经确认，主要在敬老院玩花图游戏，A某和其他会员之间存在矛盾与不和”。 到明年，韩国65岁以上人口将超过全体人口的20%，进入超高龄社会，然而现实是，韩国的敬老院文化几十年来一直未能摆脱花图游戏等娱乐活动。随着老人之间的世代矛盾扩大，因孤独、贫困、疾病而受苦的老人增加，小矛盾升级为谋杀的事件也屡见不鲜。2015年7月庆尚北道尚州市“农药汽水”、2016年青松郡“农药烧酒”、2018年4月浦项市“农药青花鱼汤”事件等都是例子。 全国共有6.8万多家敬老院，由大韩老人会垄断经营。人们不禁要问，大韩老人会在应对超高龄社会老人的各种利害关系和矛盾方面是否真正做到了应对得当。政府也应该切实考虑能够从根本上改善老人共同体服务的系统是什么。

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