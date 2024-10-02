“黄牛党”依靠“抢票软件”，将7万韩元购买的票以235万韩元出售. October. 02, 2024 07:41. by 徐智媛记者 wish@donga.com. 警方抓获了利用又名“宏程序（抢票软件）”购买歌手林英雄演唱会等人气演出门票后，加价出售的“黄牛党”犯罪分子。这是自今年3月修改《演出法》实施以来首次查获的事例。 首尔警察厅1日表示，以涉嫌违反《演出法》为由逮捕了7名出售黄牛票的违法者。在3月修改《演出法》后，林英雄演唱会的黄牛票价格也飙升到500万韩元，因此警方展开了调查。据警方透露，被捕的罪犯都是熟悉“抢票软件”等电脑程序的二三十岁年轻人。经确认，他们的职业是大学生或待业生，为筹集生活费或零用钱犯下罪行。 “抢票软件”是将经常使用的多个命令语捆绑在一起，进行自动反复操作的程序。通常，要想预购门票，从登录预售网站到结算需要经过多个阶段，但只要动用抢票指令，就可以瞬间处理。据警方透露，经确认，嫌疑人利用“抢票软件”在一两分钟内直接登录预售链接，购买了多张门票。 据推测，这些人的犯罪收益在5个月内达1.3亿韩元。20多岁的男性A某通过销售林英雄演唱会门票等15张，获得了超过1300万韩元的收益，结果被揭发。该演唱会的门票定价为18.7万韩元，但A某以超过80万韩元的价格转售。原价为14.3万韩元的歌手罗勋儿的演唱会门票以50万韩元成交。演员边佑锡的粉丝见面会门票从定价7.7万韩元涨到235万韩元。 随着利用抢票软件购买演出门票高价转卖的事例增加，文化体育观光部从3月22日起实施禁止这种行为的《演出法》部分修改法律。修改后的《演出法》禁止利用抢票软件购买演出门票等之后收取额外费用进行再销售的行为，如果违反该规定，将被处以1年以下有期徒刑或1000万韩元以下的罚款。 警方相关人士表示：“除《演出法》之外，还将根据犯罪手法，积极讨论刑法上妨碍业务及违反《信息通信网法》的嫌疑。”仁荷大学消费者学系教授李恩熙（音）表示：“随着抢票软件等买卖‘黄牛票’的手法日益进化，为了扩大处罚对象，有必要研究修改法律等，为根除‘黄牛票’采取积极行动。”

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