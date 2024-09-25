首尔市：“在事故危险系数高的98条道路上设置汽车护栏”. September. 25, 2024 07:50. by 宋振浩记者 jino@donga.com. 首尔市为了预防市厅站逆行惨案等行人事故，将在陡坡、急转弯等事故发生危险系数高的市内98条道路上设置汽车护栏。 首尔市24日发表了包含上述内容的步行安全强化对策。首先决定在市内△陡坡、急弯道路 △主干道单行终点 △行人密集地区等事故发生危险较高的98处设置汽车护栏。南山小波路、退溪路十字交叉路、东大门时装店前的道路等就是代表性的例子。此次安装的汽车护栏使用的是钢铁材料，等级属于通过韩国交通安全公团碰撞试验的“SB1”等级。这是重量为8吨的车辆以时速55公里、15度角侧面碰撞也能保护行人的强度。首尔市相关人士表示：“SB1等级是能承受65kJ（千焦耳•能量单位）冲击的水平。可以承受上次市厅站事故冲击55kJ左右。” 在司机容易混淆行驶方向的单行道路上，将设置发光二极管（LED）标志牌。即使在漆黑的夜晚，也会发出明亮的光，使“禁止转向”的标志牌一目了然。 在过窄或安全设施不足的44条道路上扩建人行道。像广场一样，平时市民聚集的空间里将追加设置可以阻止车辆进入的大型花盆和Bollard（抑制汽车进入的木桩）。此前，首尔市曾表示，在交通岛等行人多数居住的危险地区，将种植2000棵树，名为“结实的行道树”。 首尔市决定，对单向通行区间和步行者密集地区、事故上游地点等需要改善的行人危险步道400多个地点和区间，共投入308亿韩元，到明年为止推进整顿。

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