来到玄祖爷爷纪念碑前的许美美：“我拿到了奥运奖牌”. August. 07, 2024 08:17. by 明敏俊记者 mmj86@donga.com. “老太爷，这次我拿到了奥运奖牌。下次我会拿金牌回来的。” 6日上午10时，位于大邱军威郡三国遗事面的独立运动家许硕知事（1857~1920年）的殉国纪迹碑前。手里拿着巴黎奥运会银牌和铜牌的韩国女子柔道国家代表许美美（21岁）开心地笑着如是说。 许硕知事是许美美的玄祖爷爷。日本帝国主义强占时期的1918年，他目睹了日本人掠夺朝鲜人利益的情况，对此感到愤慨，为了宣传日本帝国主义的侵略情况，在庆北地区张贴抗日檄文，结果被逮捕入狱。直到去世60多年后，其功绩才得到认可，1984年受到总统表彰，1991年被追授建国勋章爱国章。 许美美在此次巴黎奥运会女子柔道个人赛57公斤级比赛中获得了银牌。她还参加了混合团体赛，贡献了自己所有的力量，并增添了一枚铜牌。结束奥运会日程后于5日通过仁川国际机场回国的许美美，作为第二天的第一个日程，立即访问了玄祖爷爷许硕知事的殉国纪迹碑。 许美美的父亲是韩国人，母亲是日本人，她是第三代在日侨胞。从中学开始作为全国区选手崭露头角，被选为日本柔道最大希望之星的许美美在2021年突然获得了大韩民国国籍。因为去世的奶奶留下了“希望（孙女）戴上太极徽章进行选手生活”的遗言。来到韩国的许美美加入了庆北体育会柔道队，在此过程中知道了自己是独立运动家许硕知事的第五代孙。许美美在2022年入选梦寐以求的国家队，在今年的世锦赛女子57公斤级比赛中意外夺冠，一举成为韩国柔道的招牌明星。

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