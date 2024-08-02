没有现金的社会，没关系吗？. August. 02, 2024 07:45. . “这里只能刷卡。” 这是为了结算停车费，拿出钱包数纸币后得到的答案。虽然是旧建筑物的停车场，但结算方式却很新潮。也是，相比“只收现金”这句话，如今是更常听到“不收现金”这句话的时代。首尔市内每4辆公交车中就有1辆作为“无现金公交车”运行。星巴克于2018年引进的“无现金卖场”，现在已经成为其他咖啡专卖店的标准。 因此，银行的自动取款机逐渐消失。这是因为使用者减少，手续费收入减少。2018年以后消失的自动取款机有14426台。不久前，大邱一家银行为了告知自动取款机撤离而贴出的告示上，贴满了居民的手写字。“拜托留下来吧”“请不要走！” 现在是取现金、用现金都变得困难的时代。现金就这样灭绝了吗？世界上许多国家已经开始看到现金时代的结束。 在过去的几个月里，澳大利亚因现金运输公司“阿玛加德”的破产危机而闹得沸沸扬扬。随着现金使用量的迅速减少，装载在该公司卡车上的现金量急剧减少，赤字像滚雪球一样增加。负责澳大利亚实物货币运输90%以上的阿玛加德去年底警告说，现金运输事业不可能持续下去。如果运输卡车停止，银行和自动取款机将无法获得现金。这相当于进入了半强制性的无现金社会。最终，澳大利亚主要银行和大型超市向阿玛加德紧急援助5000万澳元，勉强解决了燃眉之急。 现金不仅发行和运输费用高，而且找零也不方便。数字支付的便利将现金快速挤出。随着移动结算服务“Swish”的广泛普及，瑞典是世界上走向无现金社会最快的国家。公交车已经很久没有收现金，很多商店只能用信用卡或手机结算。甚至还有很多不办理现金的银行分行，即使有银行账户，在窗口也很难用现金汇款。“现金为王”这句话已成为过去。 但也有一些国家为了阻止现金的终结而挺身而出。现金结算比率仅为3%的挪威就是代表性例子。挪威最近修改金融合同法，明文规定了消费者的现金支付权利。新修订的法律规定不是自动售货机或无许可商店的所有销售店都要收取现金，还制定了违反的话可以征收罚款的条款。 曾经高呼“2030年无现金国家”的挪威为什么改变了政策方向呢？因为即使数字结算变得再普遍化，也有一些人如果不是现金就很难结算。主要是无法接近银行账户或使用数码机器不熟练的弱势群体。在电网、通信网停止的紧急状况下，通行的只有现金，这一点也产生了影响。 在移动支付普及率方面世界第一名的中国也再次关注现金。因为他们认为，难以使用现金的环境会成为吸引外国游客的绊脚石。今年以来，中国人民银行对拒付现金的卖场展开了大规模管制。这是为了改善现金使用环境而采取的措施，但与以前强调“无现金社会”截然不同。 韩国也有有关现金支付权利的法律条款。《韩国银行法》第48条规定：“韩国银行圈在所有交易中无限制通用。”但是，即使违反也没有处罚规定，所以只是宣言而已。将现金视为公共财产，即使需要维持费用，也要遵守吗? 现在，我们也到了开始讨论的时候了。

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