美国总统选举陷入混乱，世界变得更加危险. July. 08, 2024 07:53. . 美国总统拜登首次大选电视辩论惨败带来的负面影响不容小觑。民主党内外要求拜登主动退选的压力越来越大。坚定完成竞选意志的拜登为了扭转局面而全力以赴，但现在甚至爆出了拜登家人和幕僚隐瞒其健康状态的疑惑。有分析认为，拜登很难在短期内克服支持层、后援者和民主党内部扩散的恐惧。 大部分人认为，不管拜登是中途退选，还是忍受着“老欲”的指责完成大选，目前事态导致11月举行的美国总统选举的不确定性进一步增大。部分人举出1968年前总统林登·约翰逊宣布放弃再选的先例，敦促拜登急流勇退。但在距离选举只剩下不到4个月的情况下更换候选人，在拥有248年民主历史的美国也是“史无前例”。 拜登事态的影响不会只停留在美国。共和党称“更换候选人意味着拜登不能再履行总统职务”，要求移交权力，拜登的领导能力受到了伤害。在乌克兰和加沙地带发生的两场战争中，最近与俄罗斯签订安保条约的朝鲜接连发起挑衅、伊朗核开发加速的可能性等，到11月选举或明年1月新总统就任仪式为止，如履薄冰的国际局势将受到更大的影响。 最令人担忧的是，缺乏对美国全球领导力的讨论和考察。前总统特朗普的竞选团队表示，将在大选前夕公开简化共和党的政纲和政策。该政纲和政策将包括共和党全党大会上被选为大选候选人的特朗普的主要大选承诺。随着民主党内讧的扩大，试图切断对抓住胜机的特朗普的考察。 着急的拜登接受了特朗普提议的无限制辩论，但即使两名候选人再次面对面坐下，能否进行正式的辩论还是未知数。因为，人们关注的焦点只能是拜登是否胡言乱语，特朗普到底撒了多少谎。 在过去的大选电视辩论中，外交安保悬案经常成为检验总统资质的主要争论焦点。在2020年的电视辩论中，拜登和特朗普就朝鲜无核化问题发生冲突，2016年特朗普和前国务卿希拉里就增加防卫费分摊额到韩国等盟国自行核武装的可能性等具体悬案进行了辩论。 但在今年的大选中，特朗普是否会推进与中国的脱钩，拜登结束乌克兰战争的蓝图是什么，如何应对朝俄密切关系等，很有可能最终听不到对世界产生巨大影响的提问的回答。 美国现实主义政治学家、俄亥俄州立大学兰德尔·施韦勒教授当地时间1日在外交专刊《外交事务》上撰文指出：“世界秩序被认为自己构建的秩序是浪费，自我削弱的霸权国家所瓦解。”在两场战争和朝鲜、中国、俄罗斯、伊朗密切关系下举行的今年美国大选，令人担心会不会引发更大的混乱。

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