医生团体这次很难获胜的原因. June. 22, 2024 08:12. . 首尔大学医学院•医院的教授们决定在5天后中断从17日开始的无限期停诊，大韩医师协会（医协）曾宣称的“从27日开始无限期停诊”也很有可能因内部反对而流产。医协主导的18日一天停诊的社区医院参与率还不到4年前的一半。医生团体内部也出现了“很难再斗争了”的说法。2014年、2020年通过全面斗争而挫败政府的医生团体这次为什么会如此苦苦挣扎呢？ 孙子在《孙子兵法》中曾写道，决定战争胜负的五个要素是道、天、地、将、法。 最重要的“道”是战争的大义名分。虽然对2000人的数字可能存在分歧，但政府的大义名分是，随着主要国家的老龄化，医生人数不断增加，韩国也要时隔27年再次增加医生人数。但是，医生团体只是高喊“重新讨论原点”，连赞成还是反对增员的意见都没有整理好，对于各自的理由，至今为止也没有做出国民能够接受的说明。 其次“天”是天时，即外部环境的变化。政府在新冠病毒感染症（COVID-19）扩散期的2020年，试图增加400名医科大学学员，但失败了。国民向政府询问，在保健医疗危机状况下，为什么一定要采取医生反对的政策。但此后，随着“急诊室团团转”和“儿科open run”的日常化，国民切身感受到了增加医生的必要性。医生们无法理解这种变化，并称儿科open run的原因是因为年轻妈妈们的“早午餐时间”等发言引起了舆论的反对。 “地”是了解自己的强弱，适当地利用地形地物。医生的力量来自于垄断着可以管理国民生命的执照。因此，解决医生集体停诊导致的医疗空白的主体也只有医生，如果医生坚持下去，政府就会退出的模式反复出现。政府考虑到过去的失败，制定了投入诊疗支援（PA）护士等对策，5月末通过大学随时招生简章公告，让考生和家长同舟共济，组成了不能退的背水之阵。回顾过去，医生们能够最大限度地发挥自己优势的时期是4月议会选举之前，最后能够发挥的时期是5月末招生简章公告之前。 “将”是集智慧、信任、仁义、勇气、严格于一身的将帅。法定团体医协的林贤泽会长虽然通过不妥协、突袭的游击战术成为了会长，但是作为14万医生的领导者，没能展现出统合领导能力。他还与见习医生（实习医生、住院医师）代表产生矛盾，使以让见习医生重返岗位为目标的政府不再理睬医协。离开医院后一直躺平的见习医生代表、表示“像家人一样的见习医生出走了，只治疗患者是违背天伦的”离开医院的医科大学教授也很难被认为有德。 最后，“法”是管理组织、维持普及网的管理能力。但是今年2月见习医生离开后，医生团体的4个月是内部分裂和不信任、独断专行和诽谤反复的“四分五裂”本身。 也许部分医生看到笔者的文章后会说“还没结束”、“再坚持下去就能赢”。但是，在决定战争胜负的五个要素中，没有一个占上风。笔者认为，如果继续斗争下去，也很难扭转战局，这不仅仅是笔者一个人的想法。

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