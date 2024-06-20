燃烧的六月. June. 20, 2024 07:48. . 一位年轻女性像猫一样蜷缩着身体，躺在大理石长椅上睡着了。轻飘飘的亮橙色连衣裙压倒观众的视线。弗雷德里克•莱顿画的《燃烧的六月》（1895年•照片）是最受喜爱的维多利亚时代的名画之一。但是题目为什么是《燃烧的六月》呢？ 莱顿是19世纪末英国最受尊敬的艺术家之一，曾担任皇家美术学院主席近20年。画这幅画是在他名声达到顶峰的65岁时。比起道德教训，更重视绘画的纯粹的美和视觉享受，该画作原封不动地展现出了他的艺术态度。模特的姿势参考了米开朗基罗的雕塑《夜》。其实模特的身体是非现实的。拉长的大腿、脖子和折叠的胳膊几乎形成了一个圆圈，但从解剖学上看，这是不可能的姿势。在女人的身后，描绘的是在阳光下闪闪发光的大海。右侧植物是夹竹桃，在地中海性气候中，6月花开得最盛。也许画家在6月的某一天看到模特在自己的画室里睡着的样子后，获得了这幅画的灵感。这就解释了为什么画名是《燃烧的六月》。最引人注目的是橙色的连衣裙。皮肤清晰可见，而且熟睡的女人的脸颊也涨得通红，刺激了鉴赏者的想象力和好奇心。实际上，画家和模特发展为恋人关系在那个时代也是常有的事情。 这幅画在1895年皇家美术学院的展览中展出，受到了广泛的赞扬。第二年1月24日，莱顿还获得了英国王室颁发的男爵爵位。莱顿是第一位获得男爵爵位的画家。但就在第二天，他因心绞痛离开了人世。也就是说，在短短的两天内，他经历了人生最高的名誉和虚无。最终，这幅画成为了代表画家在画布上燃烧人生最后热情的火热六月的形象。

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