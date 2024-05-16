大都会管弦乐团首次访韩，最顶尖的女中音歌唱家演唱的《蓝胡子城堡》. May. 16, 2024 08:35. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 被世界声乐家称为“梦想舞台”的纽约大都会歌剧院所属的大都会歌剧院管弦乐团（以下简称大都会管弦乐团）将首次来到韩国。 该乐团成立于1883年，一直以来接受古斯塔夫•马勒、阿图罗•托斯卡尼尼、布鲁诺•瓦尔特等传奇指挥家的调教，此次他们将于6月19日在首尔乐天音乐厅举行巴托克歌剧《蓝胡子城堡》（或称《蓝胡子公爵的城堡》）等演出，20日将演奏莫扎特的音乐会用咏叹调和马勒的《第五交响曲》。从2018年开始担任该乐团和大都会音乐总监的加拿大指挥家雅尼克•内泽塞更（49岁•照片）将拿起指挥棒。 此次演出以华丽的声乐协奏团吸引了人们的视线。19日，巴托克的《蓝胡子城堡》由女中音中现役身价最高的艾丽娜•加兰察饰演主人公尤迪特。拉脱维亚出身的加兰察2008年在大都会饰演罗西尼《塞维利亚的理发师》的女主人公罗西娜一角，之后往返于美国和欧洲，征服了女中音备受瞩目的几乎所有角色。2003年，她获得了奥地利维也纳国立歌剧院的“宫廷歌手”称号。 蓝胡子城堡》取材于查理•佩罗的童话，讲述了城主接连杀害已婚妻子的故事。加兰察说：“女主人公尤迪特是一个非常复杂、多层次的女性。将有效表现她所拥有的内在矛盾，让观众产生共鸣。”蓝胡子公爵一角由曾活跃在大都会和洛杉矶歌剧、旧金山歌剧、萨尔茨堡音乐节等地的男低音歌唱家克里斯蒂安•范霍恩出演。大都会管弦乐团在19日的《蓝胡子城堡》之前，将在演出前半部分演奏瓦格纳的《漂泊的荷兰人》序曲和德彪西的《佩利亚斯和梅丽桑德》组曲。 在20日的演出中，莫扎特的音乐会用咏叹调将由女高音歌唱家莉塞特•奥罗佩萨演唱。届时她将演绎莫扎特的《我去向何方》和《A Berenice，K.70 Sol Nascente》等。奥罗佩萨获得了2019年大都会歌剧贝弗利-西尔斯艺术家奖，积极来往于欧洲和美国的代表性歌剧院。 内泽塞更曾担任鹿特丹爱乐乐团首席指挥，目前担任大都会和费城管弦乐团的音乐总监，在北美出身的指挥家中是最受关注的。他解释说：“出于最佳歌剧管弦乐团的特性，大都会管弦乐团经常会关注舞台上发生了什么事情，表现作品变化的感觉。”票价为10万~47万韩元。咨询电话1544-7744

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