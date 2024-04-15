只是单纯的女性比赛服还是泳装？美国田径代表队服装惹争议. April. 15, 2024 07:56. by 徐京完记者 . 图为，11日公开的耐克制作的2024巴黎奥运会的美国田径国家代表队比赛服。有人批评说，由于右边的女性队服短得能露出骨盆，所以身体过于暴露。图片来源：Citius X（原推特）

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