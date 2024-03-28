决定议会选举的“一半的选择”，距离事前投票还剩8天. March. 28, 2024 07:29. by 尹多彬记者、崔慧领记者 empty@donga.com. 距离4月5、6日两天内举行的第22届议会选举事前投票只剩下8天。从2020年第21届议会选举开始，到2022年大选和地方选举等主要全国选举，与最终投票率相比，事前投票比率超过了40%。朝野认为，此次事前投票实际上将结束一半参与投票的选民的选择，因此将生死存亡寄托在事前投票现场上。政治圈相关人士表示：“考虑到最近事前投票对正式投票的影响，议会选举实际上只剩下8天了。” 据中央选举管理委员会27日透露，第21届议会选举的事前投票率为26.7%，是全体最终投票率（66.2%）的40.3%。随着各政党出面鼓励事前投票，选民们对事前投票越来越熟悉，比2016年第20届议会选举时的事前投票率（12.2%•最终投票率的21.0%）大幅上升。此后，在2022年大选中，47.8%的投票者参加了事前投票，事实上成为了“一半的胜负”，在同一年举行的地方选举中，40.5%的投票者选择了事前投票。 因此，朝野都认为，在此次事前投票中，获得更多支持层的一方将在选举中占据优势，因此正在苦思提高事前投票率的战略。实际上，在第21届议会选举时，在首尔49个地区中的44个地区，在事前投票中获胜的候选人最终当选等，事前投票的选票在实际当选和落选过程中起到了核心作用。 国民力量将致力于最大限度地减少保守支持层部分人士对事前投票的不信任感。在上次大选时，虽然事前投票率创下了历史最高值，但时任国民力量候选人尹锡悦还是取得了胜利，因此计划通过强调这一点，打破事前投票率越高，对进步阵营越有利的传统观念。国民力量紧急对策委员会核心相关人士表示：“全体选举结果取决于保守支持层从事前投票阶段开始集结的程度”，“像在野党支持层一样，执政党的支持者也要从事前投票开始集结，才能在正式投票中延续气势。” 共同民主党（以下称民主党）的方针则是，最大限度地提高党支持率较高的30~40多岁人群的事前投票率。其战略是，以高事前投票率带动全体最终投票率达到65%。民主党核心相关人士表示：“民主党获胜的标准是最终投票率达到60%左右”，“现在老年层也经常参与事前投票，因此虽然认为事前投票率的上升不会像过去那样直接关系到民主党的胜利，但是事前投票率越高，对民主党越有利。”民主党将于28日进入正式选举运动期间，同时以流动人口较多的地区和社交网络服务（SNS）为中心，从党的角度出发，展开大规模的事前投票鼓励活动。

한국어