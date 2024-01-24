人气明星大熊猫“福宝”将于4月初返回中国. January. 24, 2024 07:39. by 宋振浩记者 jino@donga.com. 爱宝乐园的人气明星大熊猫“福宝”将于4月初返回中国。由于有一个月左右的事前隔离，在韩国可以亲眼看到福宝的时间不到两个月了。 爱宝乐园23日通过公司官网和社交网络服务（SNS）渠道表示，福宝将于4月初转移到位于中国四川省的“大熊猫保护研究中心”。经过与中国野生动物保护协会、大熊猫保护研究中心等的协商，根据大熊猫的特性、气温、当地情况等决定出国时间。 爱宝乐园称，根据国际上对野生动物的保护协定，“福宝”将在回国前一个月在单独的空间中进行隔离管理。因此“福宝”对普通民众开放参观将截止到3月初。同时，为协助“福宝”进行启程前的适应性训练，爱宝乐园计划从本周末开始，将“福宝”出外场与观众见面的时间限定为下午。 “福宝”出生于2020年7月20日，它的父母是2016年3月作为韩中友谊的象征从中国寄来的大熊猫“爱宝”和“乐宝”。“福宝”拥有“龙仁福氏”、“福公主”、“福墩墩”等多个昵称，深受两国民众喜爱。根据《濒危物种保护公约》，大熊猫在与其它大熊猫交配的满4周岁之前需要被遣送回中国。 爱宝乐园相关人士解释说：“回归日等详细日程将在福宝搭乘的航班敲定后对外公开”，“我们正在准备与顾客们一起记住福宝并为其应援的项目。”

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