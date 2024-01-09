30家不良舆论调查企业被取消注册……应进一步加强对“临时摊位”的监督. January. 09, 2024 08:01. . 中央选举管理委员会决定取消在选举管理委员会下属的中央选举舆论调查审议委员会登记的88家选举舆论调查企业中的30家的资格。这是因为，专业分析人员只有一两人，全职职员也只有5名，调查可信度受到质疑。被取消登记的30家企业，不能提出“赞成或反对总统国政和支持政党”这两个问题，也不能通过媒体进行公布。除了选管委的措施之外，朝野两党昨天在法制司法委员会上处理了公职选举法修改案，其内容为，为阻止不具备基本条件的舆论调查，公开不遵守科学方法论的企业名称。 面对4月议会选举，扩大不合格企业的清退幅度，是在帮助选民做出选择。调查质量差的几个政治舆论调查很有可能歪曲选举舆论。去年有2处被刑事告发，3处被处以1000万韩元以上的罚款。即使不是这样的非法行为，各调查机关也经常出现结果参差不齐的情况。可能有专业程度的差异，也有可能是特定政党、总统室出身或政派性很强的人物介入而产生了偏向。对于读者来说，只看报道很难分辨是不是科学舆论调查，从这一点来看，这是重大的民心歪曲。 随着此次清退，舆审委注册企业的分析人员从平均1.7名增加到了3.4名，但难以认为已经足够。剩下的58家企业中也有相对较小的企业。为了降低调查成本，仍有一些地方只采用机械式自动语音识别（ARS）电话，而不是由电话员直接通话。如果不是电话员，而是机械式的自动语音打来电话，应答率更低。专家指出，回答率越低，政治积极分子的回答比重就越高，就会出现过分代表。另外，3家通信公司还存在不购买地区、性别、年龄与实际相同反映的安心号码的调查。选管委应该支付适当费用进行监督，以便增加统计上更有意义的调查。 面对4月议会选举，没有必要强调高品质舆论调查的重要性。不仅是议会选举的投票，两大政党进行选区竞选时，舆论调查比重也高达50%。因此，有必要采取措施，在各个选区阻止闪亮登场却在竞选后消失的“临时摊位”式企业介入议会选举。考虑到舆论调查结果对选举的影响比实际舆论更大的现实，应该比现在更为加强监督强度。

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