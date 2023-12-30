特朗普亲信：“韩国的平台限制可能导致与美国发生摩擦……是在给中国送礼物”. December. 30, 2023 07:46. by 李智允记者 asap@donga.com. 美国前总统特朗普的亲信、前总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩（照片）就韩国公正交易委员会正在推进的《平台公平竞争促进法》强烈批评说：“这对美国来说是损失，但对中国共产党来说是礼物。”因为在韩国国内占有率较高的谷歌等美国大型信息技术企业很有可能成为该法律的限制对象，相反，抖音、阿里巴巴等中国信息技术企业很有可能不包括在内。奥布莱恩被认为如果特朗普再次执政会出任国务卿候选人，因此有评价认为，他的发音具有相当大的分量。 奥布赖恩当地时间28日通过国会媒体《国会山》投稿称：“尹锡悦总统和国会在强行通过法案之前，应该仔细研究对美国的关系、数字经济等产生的第二次、第三次影响。”该法把几家大型平台企业规定为“支配性经营者”，禁止优待本公司服务、限制使用竞争平台等妨碍公平竞争的行为。业界认为，不仅是美国主要的大科技企业，Naver、Kakao等也将包括在“支配性经营者”中。奥布莱恩主张，如果韩美大科技企业全部成为限制对象，只有韩国市场占有率相对较低的中国大科技企业才会渔翁得利。 他表示：“中国共产党利用本国企业收集用户信息等，使韩国和美国的安保处于危险之中。在这种情况下，实际上如果只针对美国企业的法案得以实施，可能会引发华盛顿和首尔间不必要的摩擦。为了维持印度太平洋的安保和经济繁荣，韩美关系在特别重要的时刻发生这种摩擦，这一点也令人担忧。”

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