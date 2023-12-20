共和党根据地得克萨斯州提出“逮捕非法移民并驱逐出境”……民主党：“最糟糕的反移民法”. December. 20, 2023 09:10. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 与墨西哥接壤的美国得克萨斯州决定从明年3月起实施逮捕非法移民并强制出境的法律。随着墨西哥等拉美偷渡者急剧增加，美国制定了利用职权予以遣返的州法。执政的民主党以侵害联邦政府的权限为由，预告将展开法律斗争。 在野党共和党所属的得克萨斯州州长格雷格·阿伯特18日在得克萨斯州南部边境地区布朗斯维尔的边境墙前签署了上个月州议会通过的移民管制法“SB4”。根据这一法律，州警察或治安官可以逮捕从墨西哥非法越境来到美国的移民。此外，法院可以对这些人下达驱逐令。 阿博特主张：“拜登总统故意放任（非法移民）不管，得克萨斯州不得不自我防御。”拜登政府为了防止非法移民，追加建设了边境墙，重新开始了强制驱逐等移民政策路线，但非法移民仍在增加。这种情况下，得克萨斯州自行采取了行动。 民主党立即表示反对。20多名民主党众议员在给法务部的信函中表示，“得州立法侵害了联邦政府关于移民及外交政策的权限”，敦促对得克萨斯州提起诉讼。在美国，根据联邦移民法，只有联邦政府有权驱逐非法移民。有预测称，非法移民问题将成为明年美国大选的核心争论焦点之一。前总统特朗普16日在游说中对移民者表示厌恶，称之为“污染美国的血液”，9月份曾承诺“（如果就任总统）将展开历史上最大规模的驱逐行动”。

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