海军提督、指挥、棒球主帅……梦想着做三件事的人的职业是？. November. 18, 2023 08:59. . “作为男人出生后，有三件事值得去尝试。分别是成为联合舰队司令官、管弦乐队指挥和职业棒球队主教练。” 留下这句话的是日本富士产经集团会长水野成夫（1899~1972年）。水野会长1965年收购“国铁燕子队”，成为职业棒球队的老板。因此，该文章题目的正确答案是职业棒球球队老板。 水野会长在成为球队老板后，从《富士电视台》播放的动画片《铁腕阿童木》中取名，将球队的名字改成了“产经Atoms”。Atoms在球队历史六年间，在中央联盟6支球队中一次都没有进入过第4位。水野会长并没有将“还不如我当主教练”的想法付诸行动。 作为CNN创始人而为人所熟知的球队老板泰德•特纳（85岁）则有所不同。1976年收购美国职业棒球大联盟（MLB）球队亚特兰大勇士队的他在第二年球队陷入16连败后，命令时任主教练大卫•布里斯托尔（90岁）休假，并亲自执掌指挥棒。教练出道战的结果是1比2败北。当时38岁的球队老板特纳咬牙切齿地说：“下一场比赛我们球队一定会赢。” 当时MLB事务局以“教练组成员不能持有球队股份”的规定为依据进行了阻止。特纳如果想继续担任勇士队主教练，就必须卖掉球队的全部股份。特纳虽然表示“这一规定肯定是昨天突然制定的”，但最终还是放下了指挥棒。他还抗辩说：“只要是能够筹集1100万美元购买MLB球队的聪明人，当然也可以担任该球队的主教练。” 特纳俱乐部主席的话也不是完全错误的。实际上，MLB初期并没有这样的规定。康尼•麦克（1862~1956年）主教练之所以能成为MLB历史上最多胜场数（3731胜）的主教练，是因为他还是费城运动家队（现奥克兰运动家）的老板。得益于此，他才得以从1901年开始执教50年之久，无需担心被“炒鱿鱼”。 每年职业棒球韩国大赛（总决赛）结束后，媒体都忙于称赞冠军队主教练，“同行领导力”（KIA金杞泰）、“尊重领导力”（SK希尔曼）、“韧劲领导力”（斗山金泰亨）、“大哥领导力”（NC李东昱）、“倾听领导力”（KT李强喆）、“有准备的领导力”（SSG金圆衡）。但是到去年为止的最近6年间，带领球队夺冠的主教练中，下一年也执掌同一支球队的教练只有KT队主教练李强喆（57岁）一人。 随着Sabermetrics（棒球统计学）的发展，如今，几乎所有关于棒球的事情都可以转化为数字。但是主教练对球队成绩的影响有多大，目前还不是很清楚。声称要阐明这一点的研究大部分都以“几乎所有主教练在暴露自己的能力或无能之前都会被撤换，因此无法得出结论”的内容结束。因此，作为男人出生，就应该担任棒球队主教练，这是只有成为球队老板才能说的话。

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