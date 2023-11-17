“永远的同行”，瑞士IOC奥林匹克博物馆内竖起跆拳道铜像. November. 17, 2023 08:14. by 金培中 wanted@donga.com. 国际奥林匹克委员会（IOC）奥林匹克博物馆内竖起了跆拳道纪念铜像。这是纪念世界跆拳道联盟（WT）创立50周年，祈愿跆拳道与奥运会永远同行的铜像。 国际奥委会在瑞士洛桑奥运博物馆举行了跆拳道铜像揭幕仪式。包括IOC主席托马斯•巴赫在内的WT总裁赵正元、IOC委员金在烈（以上人名音译）等出席了揭幕仪式。在夏季、冬季共35个（夏季28个、冬季7个）的奥运会正式比赛项目中，在奥林匹克博物馆设置造型物的项目，只有跆拳道、田径、足球等10个。 巴赫主席通过祝词表示：“跆拳道铜像的竖立显示着，跆拳道在奥运会，以及国际社会上的稳固地位。”赵总裁评价说：“曾经有一段时间，在提出退出奥运会比赛项目的时候，跆拳道总是最先被提及，但与全世界跆拳道人士携手，通过大胆的改革和刻骨铭心的自救努力，终于将危机转化为新的机会。”WT相关人士解释说：“在奥林匹克博物馆内设置造型物的项目的共同点是，与近代奥运会的历史一起或被IOC认可为奥运会的核心合作伙伴”，“跆拳道被认可为奥运会核心体育项目。”跆拳道在2000年悉尼奥运会首次被采纳为正式比赛项目。 WT设立的跆拳道博爱财团（THF）从IOC那里获得了“奥林匹克杯”。奥林匹克杯是在近代奥运会创始人皮埃尔•顾拜旦男爵的主导下于1906年制定的，到今年为止已有117年的历史。每年颁发给为业余体育普及及奥运会发展做出贡献的机构或团体。THF持续开展向因战争或自然灾害而失去家园的难民青少年无偿教授跆拳道的教育支援事业。该项目旨在帮助难民在学习跆拳道动作和精神的过程中寻找新的生活希望。

한국어