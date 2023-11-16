拜登和习近平将在“百年历史”费罗丽花园会晤. November. 16, 2023 08:23. by 华盛顿=常驻记者文炳基、北京=常驻记者 金基龙 weappon@donga.com、kky@donga.com. 美国总统拜登和中国国家主席习近平当地时间15日在美国旧金山举行了旨在稳定美中关系的第二次面对面首脑会谈。习近平时隔6年零7个月再次访问美国，拜登向他提出恢复军事沟通窗口是首脑会谈的成功条件。两国在会谈之前发表了应对气候变化的联合声明，正式开始了针对超国家问题的合作。 但很多观察人士认为，以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯之间的中东战争和乌克兰战争、朝俄武器交易、台湾海峡、南中国海纷争等全球悬案很难取得进展。有人指出，两位首脑分别为了竞选连任和平息中国社会的不满，选择了暂时弥合美中矛盾，同时也有评价称，“这是历届首脑会谈中成果期待值最低的会谈”。 ● 美国：“不会犹豫与中国合作” 拜登当天上午亲自迎接为参加亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议时隔6年零7个月再次访美的习近平，并举行了就任后的第二次首脑会谈。 此前，拜登在14日启程前往旧金山之前，就会谈成功标准表示：“这是在恢复正常的沟通渠道。目的是在面临危机时打电话进行对话，让军队当局相互联系。”白宫国家安全会议战略沟通协调员约翰·柯比也表示：“谈判桌已经准备好了。虽然与中国展开竞争，但如果在特定领域有必要，将毫不犹豫地进行合作。” 据悉，两国首脑在会谈结束后决定不发表联合声明，但就恢复军事领域沟通渠道和成立旨在合作打击被称为“僵尸毒品”的芬太尼的工作小组等达成了协议。 路透社14日报道说，拜登政府计划解除对中国法医学研究所的制裁。法医学研究所2020年因涉嫌牵连“新疆维吾尔自治区人权镇压”而成为美国政府制裁对象，中国一直要求解除制裁，作为管制芬太尼的合作条件。拜登政府解除对中国主要机关的制裁事实上尚属首次。 两国当天就成立共同应对气候工作组达成了协议，发表了《阳光之乡声明》。这是根据此前负责处理美中气候变化的美国特使约翰·克里和中国特使谢振华4日至7日在加利福尼亚州阳光之乡举行的会谈达成的协议。该声明中包括美中两国到2030年将再生能源容量增加3倍的方案等。 ● 急需应对内部危机的中美首脑 作为稳定美中关系的理由，拜登强调了中国经济萧条和美中经济双赢。他说：“如果处于经济困难的中国人有不错的工资职业，对他们和我们都有利。”美国政治专门媒体《政客》报道说：“拜登总统为了集中于以色列、乌克兰和连任，正在摸索两国关系稳定化。” 因此，观察人士认为，在中东战争、朝俄武器交易、台湾海峡等美中立场尖锐的核心悬案上，美中只能是确认分歧。路透社预测说，习近平主席会提及一个中国原则，将反复要求拜登总统明确表示不支持台湾独立。这与去年11月在印度尼西亚巴厘岛首脑会谈上两国首脑达成的“巴厘岛协议”内容一致。美国《纽约时报》评价说：“美中通过首脑会谈就封锁朝鲜和防止伊朗拥核等达成协议的时期已经结束。” 此外，由于中国经济形势严峻，预计双方还将就美国对华半导体等尖端技术投资及出口限制等问题进行深入讨论。路透社分析说，习近平在首脑会谈后与美国财界领导人共进晚餐，是因为期待取得这样的成果。

한국어