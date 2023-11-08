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双胞胎熊猫幼崽在妈妈爱宝怀里撒欢
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双胞胎熊猫幼崽在妈妈爱宝怀里撒欢
Posted November. 08, 2023 08:05
Updated November. 08, 2023 08:05
双胞胎熊猫幼崽在妈妈爱宝怀里撒欢. November. 08, 2023 08:05. by 李建赫记者 . 三星物产度假村部门“爱宝乐园”7日公开了7月出生的韩国国内第一对双胞胎熊猫和大熊猫妈妈一起生活的照片。直到最近，双胞胎熊猫幼崽一直由母亲和饲养员各负责一只，轮流照顾，但出生120天后，两只熊猫都交给了母亲。大熊猫妈妈爱宝正在照顾睿宝（老大）和辉宝（老二）。爱宝乐园提供。
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三星物产度假村部门“爱宝乐园”7日公开了7月出生的韩国国内第一对双胞胎熊猫和大熊猫妈妈一起生活的照片。直到最近，双胞胎熊猫幼崽一直由母亲和饲养员各负责一只，轮流照顾，但出生120天后，两只熊猫都交给了母亲。大熊猫妈妈爱宝正在照顾睿宝（老大）和辉宝（老二）。爱宝乐园提供。
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