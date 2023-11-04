向7人捐赠器官后离开人世的3个孩子的母亲. November. 04, 2023 08:02. by 李智云记者 easy@donga.com. 3个孩子的母亲、慈祥的妻子、40多岁女性向7人捐赠器官后离开了人世。据悉，她生前曾对家人说，“如果最后时刻能给某人带来帮助，就‘毫不犹豫地’捐赠器官。” 3日，韩国器官组织捐赠院表示，捐赠者赵美英（47岁）于上月1日在首尔恩平区恩平圣母医院捐赠心脏、左右肺、肝脏、左右肾脏、左右眼球后离开了人世。赵某在9月24日感到头晕晕倒后，被送往医院，但被诊断为脑出血，陷入了脑死亡。赵某的丈夫李哲浩（音）根据妻子生前的意愿决定捐赠器官，子女们也同意说：“比起留下一把灰，妈妈更希望救活某人的生命，以另一种方式活下来。”韩国器官组织捐赠院长文仁成表示：“向在生命的最后一刻承诺进行器官捐赠的捐赠者，以及为实现这一承诺而同意捐赠的遗属表示感谢。”

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