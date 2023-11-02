不道德婚姻的终结. November. 02, 2023 08:54. . 狗血剧般的结婚故事古今中外随处可见。18世纪英国著名画家威廉•霍加斯画了讽刺当代上流阶层婚姻世态的《时髦的婚姻》系列作品，获得了很高的人气。《两人密谈》（1743年•照片）是由共6幅组成的系列作品中的第二幅画作。 画面上出现了刚刚结婚的上流层年轻夫妇。昨晚发生了什么事情？用绘画和高级家具装饰的豪华室内乱成一团。丈夫头顶上的挂钟指向12点。虽然分不清是白天还是晚上，但睡醒的仆人们正以无语的表情收拾屋子。昨晚丈夫在外面放荡了一夜，回到家已经筋疲力尽，小狗从插在他夹克口袋里的女帽子里闻到外遇的味道，正在哼哼唧唧。可能是想告诉女主人。但是妻子看起来并不关心。妻子也通宵玩纸牌，与其他男人鬼混，所以两腿分开，享受着慵懒的心情。彼此都不关心，两人为什么结婚呢？画家在第一幅画中给出了答案。男人是因奢侈和盲目投资而濒临没落的贵族之子。女人是梦想通过结婚提高身份的富商的女儿。女子凭借巨额的陪嫁财产获得了贵族身份，男子家庭也因此摆脱了破产危机。一言以蔽之，这是根据彼此需要的政治婚姻。 夫妻俩最后怎么样了？画家在接下来的画作中像一部电视剧一样生动地展现了不道德的政治婚姻的结束。因放荡的生活而患上梅毒的丈夫虽然目睹了妻子外遇的场面，但反而被那个男人杀害。自己的情夫因杀人罪被判处死刑后，女性也做出了极端选择。不是为了爱情，而是为了钱和身份而选择的结婚。画家通过画传达了结局不可能好的警告。

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